Crosby(TM) PRVs: 150 Jahre bewährter Überdruckschutz und Zuverlässigkeit

Die Crosby Produktreihe von Druckentlastungsventilen (PRVs) von Emerson feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Diese bewährten Technologien erfüllen die aktuellen regulatorischen Normen und bieten eine verbesserte Leistung, höhere Zuverlässigkeit und erhöhte Sicherheit. Sie umfassen die J-Serie, OMNI-TRIM und die H-Serie, die in verschiedenen Branchen wie Öl- und Gas, Raffinerie und Chemie eingesetzt werden. Emerson setzt auf kontinuierliche Innovation und entwickelt neue Ventiltechnologien, darunter die druckentlastete Membrantechnologie und die weltweit erste Lösung zur Erkennung von Faltenbalg-Leckagen. Diese Innovationen senken die Wartungskosten, verbessern die Leistung und erhöhen die Sicherheit. Mit einem starken Fokus auf Sicherheit und Kundenzufriedenheit wird Crosby auch in Zukunft eine führende Rolle in der Branche spielen.



Zuverlässiger Überdruckschutz für verschiedene Anwendungen mit Crosby-Produkten

Die Crosby-Produkte sind bewährte Technologien, die speziell entwickelt wurden, um den Anforderungen der Anwender gerecht zu werden. Die J-Serie bietet robusten und zuverlässigen Überdruckschutz in verschiedenen Anwendungen wie Luft, Gas, Dampf, Flüssigkeit und zweiphasigen Medien. Sie findet häufig Anwendung in der Öl- und Gas-, Raffinerie- und Chemieindustrie. Die OMNI-TRIM Innengarniturlösung bietet bewährten Überdruckschutz und thermische Entlastung in Luft, Gas, Dampf, Flüssigkeit und Dampfanwendungen. Sie ist ideal für Raffinerien, chemische und petrochemische Anlagen sowie Zellstoff- und Papierfabriken geeignet. Die H-Serie hingegen bietet leistungsstarken Überdruckschutz in Dampfsicherheitsanwendungen in der Kraftwerksindustrie und kommt unter anderem in Vorwärmern, Dampftrommeln und Überhitzern zum Einsatz.

Emerson entwickelt innovative Ventiltechnologien zur Verbesserung von Leistung und Sicherheit

Die Crosby-Technologie von Emerson ist eine wegweisende Innovation in der Ventiltechnologie. Durch die Verwendung einer druckentlasteten Membran werden Faltenbälge in PRVs überflüssig, was zu einem zuverlässigen und ausgeglichenen Betrieb bei Gegendruck führt. Diese robuste Konstruktion senkt die Wartungskosten, verbessert die Leistung und erhöht die Sicherheit. Zusätzlich bietet die weltweit erste Lösung zur Erkennung von Faltenbalg-Leckagen eine sofortige Benachrichtigung bei Brüchen, was zu einer schnellen Wartung, weniger Emissionen und einer intelligenten Fehleranalyse führt. Dadurch werden Produktivität und Umweltschutz verbessert.

Emerson erreicht bedeutende Meilensteine in der Ventil-Innovation

Im Jahr 2019 führte Emerson für die Crosby J-Serie PRV-Überwachungs- und RFID-Technologien ein, um eine effiziente und sichere Überwachung der Ventile zu ermöglichen.

Emersons Crosby-Produktreihe: Zuverlässiger Überdruckschutz für Endanwender

