Emerson präsentiert den Fisher FIELDVUE DPC2K – Innovation in der Prozessregelung

Der Fisher FIELDVUE DPC2K von Emerson ist ein innovativer digitaler Prozessregler, der speziell für die Prozessindustrie entwickelt wurde. Er bietet zahlreiche Vorteile für Anwender, darunter eine deutliche Verbesserung des geschlossenen Regelkreises und eine erhöhte Zuverlässigkeit. Durch den Einsatz des DPC2K kann der Wartungsaufwand deutlich reduziert werden, was Zeit und Kosten spart. Darüber hinaus sorgt der Regler für eine erhöhte Sicherheit und trägt zur Einhaltung der Umweltvorschriften bei.



Neuer digitaler Prozessregler revolutioniert pneumatische Regeltechnik in der Industrie

Der Einsatz von pneumatischen Reglern in der Industrie hat sich über Jahrzehnte bewährt, da sie die Funktion von Stellventilen zuverlässig regeln. Allerdings sind sie nicht frei von Nachteilen. Der geschlossene Regelkreis ist oft träge und unpräzise, was zu erheblichen Abweichungen vom Sollwert führen kann. Zudem erfordern pneumatische Regler regelmäßige Wartung aufgrund von Verschleißerscheinungen. Die Interaktion mit diesen Reglern ist lokal am Stellventil erforderlich, was Sicherheitsrisiken mit sich bringen kann.

Der Fisher FIELDVUE DPC2K ist ein innovativer pneumatischer Regler, der die Probleme herkömmlicher Modelle löst. Dank seiner verbesserten geschlossenen Regelkreise können die Prozessvariablen wie Druck, Durchfluss, Füllstand und Temperatur nahezu präzise am Sollwert gehalten werden. Mit über 150 unterstützten Maßeinheiten und einer hohen Abtast- und Aktualisierungsrate von 20 Mal pro Sekunde ermöglicht der DPC2K eine genaue Steuerung und verbessert die Erholung von gesättigten Bedingungen.

Geringer Wartungsaufwand und hohe Leistungsfähigkeit des DPC2K

Der Fisher FIELDVUE DPC2K bietet einen erheblichen Vorteil in Bezug auf den Wartungsaufwand. Dank seiner ausgeklügelten Konstruktion ist das Gerät in der Lage, über einen langen Zeitraum hinweg eine konstante Leistung zu erbringen, ohne dass Wartungsarbeiten erforderlich sind. Sollte dennoch eine Wartung notwendig sein, können die modularen Ersatzkomponenten einfach ausgetauscht werden, was Zeit und Kosten für die Anwender spart.

Der Fisher FIELDVUE DPC2K ermöglicht eine einfache Interaktion sowohl vor Ort als auch aus der Ferne. Benutzer können das Gerät vor Ort über das menügesteuerte LCD-Display und die Benutzeroberfläche mit sechs Tasten bedienen. Für den Fernzugriff stehen verschiedene Optionen zur Verfügung, wie zum Beispiel die Konfiguration und Überwachung über Netzwerk- oder direkte Ethernet-Verbindung. Diese Funktionen tragen zur Sicherheit des Bedienungspersonals bei, da Interaktionen mit gefährlichen Anlagenumgebungen vermieden werden können.

Vielseitiger Regler für zahlreiche Anwendungen in verschiedenen Branchen

Der Fisher FIELDVUE DPC2K ist ein äußerst vielseitiger digitaler Prozessregler, der in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann. Er ermöglicht die präzise Regelung von Druck, Durchfluss, Füllstand, Temperatur, Prozent, Volumen und Rate. Dadurch ist er in verschiedenen Branchen und Anwendungsbereichen eine ideale Lösung. Ob in der Chemieindustrie, im Maschinenbau oder in der Lebensmittelverarbeitung – der DPC2K bietet die Flexibilität, die benötigt wird, um Prozesse effizient zu steuern und zu überwachen.

Der DPC2K ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zugelassen und bietet eine hohe Betriebstemperaturbeständigkeit von -40 bis 80 Grad Celsius. Mit einer Leistungsaufnahme von nur 1 Watt und der Möglichkeit, Eingänge von 9 bis 28 Volt Gleichstrom zu verwenden, ist dieser Regler äußerst energieeffizient und ermöglicht eine zuverlässige Steuerung in anspruchsvollen Umgebungen.

Der Fisher FIELDVUE DPC2K ist ein innovativer digitaler Prozessregler, der in der Prozessindustrie zahlreiche Vorteile bietet. Mit seinem verbesserten geschlossenen Regelkreis ermöglicht er eine präzisere Steuerung von Stellventilen und minimiert Abweichungen vom Sollwert. Zudem reduziert der DPC2K den Wartungsaufwand deutlich, da er über Jahre hinweg ohne Wartungsbedarf eine konstante Leistung erbringt. Durch seine hohe Energieeffizienz und die Möglichkeit der Ferninteraktion erhöht er die Sicherheit und Flexibilität in gefährlichen Anlagenumgebungen. Mit seinen vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und Einsatzmöglichkeiten ist der DPC2K eine ideale Lösung für verschiedene Anwendungen in der Prozessindustrie.