Endian 4i Edge XL: Leistungsstarke Sicherheitslösung für Industrie 4.0-Umgebungen

Das neue IoT-Security-Gateway Endian 4i Edge XL von Endian bot Industrieunternehmen auf der SPS 2023 in Nürnberg eine leistungsstarke Lösung für die Sicherheit in Industrie 4.0-Umgebungen. Mit seiner starken Rechenleistung, Energieeffizienz und IT-Sicherheit ermöglicht das Gateway Unternehmen eine Vielzahl von Vorteilen. Durch die Optimierung für Docker und Edge Computing ist es für verschiedene Einsatzszenarien geeignet und bietet Industrieunternehmen maximale Flexibilität und Sicherheit. Zusätzlich erfüllt das Gateway die Anforderungen der NIS2-Richtlinie und der IEC 62443, was eine zukunftssichere Aufstellung gewährleistet.



Deutlich erhöhter Arbeitsspeicher ermöglicht komplexe Analysen direkt an der Datenquelle

Das neue Endian 4i Edge XL zeichnet sich durch einen deutlich erhöhten Arbeitsspeicher im Vergleich zum Vorgängermodell aus. Mit 2GB Kapazität ermöglicht er komplexe Analysen direkt an der Datenquelle. Dadurch werden die Verarbeitungsgeschwindigkeit und die Reaktionsfähigkeit verbessert. Gleichzeitig spart der größere Arbeitsspeicher Bandbreite und Kosten, da nicht jede einzelne Dateneinheit zur Auswertung über das Internet übertragen werden muss.

Das Endian 4i Edge XL verfügt über einen erweiterten Onboard-Speicher von 16 GB, der es Unternehmen ermöglicht, Daten zuverlässig mittels Edge Computing zu speichern. Selbst in abgelegenen oder instabilen Netzwerkumgebungen können Daten effizient verarbeitet und gesichert werden. Der stromsparende ARM-Prozessor gewährleistet eine optimale Energiebilanz und trägt zur effizienten Nutzung des Gateways bei.

Das Endian 4i Edge XL bietet Unternehmen die Möglichkeit, sowohl Edge Computing als auch Docker-Container einzusetzen. Durch die Verwendung von Docker-Containern können Anwendungen und Services schnell und unabhängig von der Plattform in verschiedenen Umgebungen bereitgestellt werden. Dadurch wird die Flexibilität und Skalierbarkeit der Infrastruktur verbessert und die Entwicklung und Implementierung neuer Anwendungen vereinfacht.

Das Endian 4i Edge XL bietet eine hohe Flexibilität bei der Vernetzung von Geräten, Anlagen und Prozessen. Im Vergleich zum Vorgängermodell verfügt es über einen zusätzlichen USB-Port und zwei serielle Ports RS232/422/485, die insbesondere im OT-Bereich von großer Bedeutung sind. Dadurch können ältere Maschinen und Anlagen einfach mit dem Internet verbunden werden. Zusätzlich ermöglicht die Option zur Mobilfunkanbindung über 4G oder Wifi den Einsatz des Gateways an jedem beliebigen Ort. Dank seines kompakten Designs und der Möglichkeit zur Anbringung auf einer DIN-Rail-Schiene kann es problemlos in bestehende Infrastrukturen integriert werden.

Das Endian 4i Edge XL ist ein IoT-Security-Gateway, das speziell nach dem Prinzip Security-by-Design entwickelt wurde, um den steigenden Anforderungen an die Cybersicherheit gerecht zu werden. Es bietet eine umfangreiche Palette an integrierten Sicherheitsfunktionen wie VPN-Verschlüsselung, Firewall, Deep-Packet-Inspektion, Intrusion-Detection-System (IDS) und Intrusion-Prevention-System (IPS). Diese Funktionen gewährleisten einen robusten Schutz vor Angriffen aus dem Netzwerk und ermöglichen die Erkennung und Blockierung von Anomalien im Datenverkehr. Darüber hinaus kann das Gateway nahtlos in bestehende Unternehmens-Firewalls integriert werden, um Netzwerke zu segmentieren und die Sicherheit weiter zu verbessern.

Das granulare Rechte- und Berechtigungsmanagement des Endian 4i Edge XL ermöglicht eine umfassende Kontrolle über den Zugriff auf Daten und Anlagen. Anwender können genau definieren, welche Personen oder Nutzergruppen auf bestimmte Informationen zugreifen dürfen. Dadurch ergeben sich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, wie die Fernwartung von Maschinen und Anlagen, das Überwachen von Maschinenzuständen oder die sichere Einrichtung eines Remote-Zugangs für Mitarbeiter im Home-Office. Die Verwaltungsfunktionen des Endian 4i Edge XL tragen auch maßgeblich zur Einhaltung von Compliance-Richtlinien sowie zum Schutz der Datenintegrität und Vertraulichkeit bei.

Unternehmen haben die volle Kontrolle über ihre Daten, da das Switchboard als On-Premises-Lösung angeboten wird. Es kann nahtlos in das vorhandene Rechenzentrum integriert werden, was bedeutet, dass alle Daten sicher vor Ort gespeichert und verwaltet werden. Dadurch bleiben sensible Informationen innerhalb der Unternehmensgrenzen und werden nicht extern gespeichert oder verarbeitet. Diese Lösung gewährleistet die Einhaltung von Datenschutzrichtlinien und gibt Unternehmen die Sicherheit, dass ihre Daten jederzeit geschützt sind.

