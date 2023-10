Flexible Distanzkupplung mit individueller Anpassungsmöglichkeit

Die ENEMAC Maschinentechnik GmbH ist ein renommierter Anbieter von innovativen Lösungen für die Verbindung weit auseinanderliegender Wellen in anspruchsvollen Branchen wie der Medizin-, Pharma-, Lebensmittel- und Getränketechnik. Mit der Einführung der neuen Produktreihe der Distanzkupplung EWLC hat das Unternehmen eine effektive Alternative zu aufwendigen und kostspieligen konstruktiven Lösungen geschaffen, die bisher für die erforderlichen Zwischenlagerungen benötigt wurden. Die EWLC Distanzkupplung bietet eine zuverlässige und präzise Übertragung von Drehmomenten, was zu einer erhöhten Effizienz und Leistungsfähigkeit in diesen anspruchsvollen Industriebereichen führt.



Flexible Distanzkupplung mit bis zu 3 m Baulänge

Die Distanzkupplung EWLC ist eine äußerst flexible Lösung für die Verbindung von Wellen. Mit einer Baulänge von bis zu 3 m und einem längenvariablen Zwischenrohr aus hochwertigem Edelstahl A2 oder A4 kann sie individuell an die Kundenwünsche angepasst werden. Durch die Verwendung von zwei Metallbalgkupplungen aus Edelstahl A4 wird eine spielfreie Verbindung erreicht, die eine präzise und zuverlässige Übertragung von Drehmomenten ermöglicht. Besonders beeindruckend ist die Fähigkeit der EWLC, Fluchtungsfehler, vor allem Parallelversatz, in erheblichem Maße auszugleichen.

Die Halbschalennaben der EWLC ermöglichen eine einfache und zeitsparende Montage der Distanzkupplung. Durch ihre spezielle Form gewährleisten sie eine sichere und kraftschlüssige Verbindung zwischen den Komponenten. Die torsionssteife Bauweise der Kupplung sorgt dafür, dass sie auch bei hohen Betriebsdrehzahlen von bis zu 6.000 min-1 stabil und zuverlässig arbeitet. Gleichzeitig ist das Trägheitsmoment der Kupplung gering, wodurch sie auch in Anwendungen mit niedrigem Energieverbrauch effektiv eingesetzt werden kann.

Die EWLC Distanzkupplung bietet eine breite Auswahl an Baugrößen und Nennmomenten, was eine Anpassung an unterschiedliche Anforderungen in verschiedenen Industriebereichen ermöglicht. Mit der Fähigkeit, Wellendurchmesser zwischen 7 mm und 85 mm aufzunehmen, ist sie flexibel einsetzbar und vielseitig verwendbar. Durch diese Variabilität bietet die Distanzkupplung eine zuverlässige Lösung für die Verbindung weit auseinanderliegender Wellen und ermöglicht eine präzise und effektive Übertragung von Drehmomenten.

Die ENEMAC GmbH ist ein etabliertes Unternehmen mit fast 40-jähriger Erfahrung in der Industrie. Ursprünglich im Bereich der Maschinensicherheit tätig, hat sich das Unternehmen erfolgreich weiterentwickelt und sein Produktangebot erweitert. Heute ist ENEMAC spezialisiert auf rostfreie Sicherheits- und Wellenkupplungen für die Lebensmittel- und Verpackungsindustrie. Das Unternehmen bietet zudem kostengünstigere Versionen von Sicherheitskupplungen sowie verschiedene Varianten von Wellenkupplungen an. Mit innovativen Lösungen und hoher Qualität hat sich ENEMAC als zuverlässiger Partner in der Industrie etabliert.

Die ENEMAC GmbH hat ihr Portfolio in den letzten Jahren erweitert und sich auf den Bereich der Spanntechnik spezialisiert. Sie bietet eine breite Palette an mechanischen Spannmitteln wie Spannschrauben, Spannmuttern und Federspannzylindern an. Diese Produkte sind eine effiziente Alternative zu herkömmlichen Spannmitteln und finden Anwendung in verschiedenen Bereichen wie Werkzeug- oder Werkstückspannung, Fördertechnik sowie im Biege- und Schweißmaschinenbau.

Die Distanzkupplung EWLC, Teil der neuen Produktreihe von ENEMAC, ist das Ergebnis einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Unternehmens. Mit ihrem flexiblen Design und der Möglichkeit, Fluchtungsfehler auszugleichen, bietet sie eine zuverlässige Lösung für die Verbindung weit auseinanderliegender Wellen. ENEMAC hat sich zum Ziel gesetzt, den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden und individuelle Kundenwünsche in höchster Qualität zu erfüllen.

Die EWLC Distanzkupplung zeichnet sich durch ihre flexible Baulänge aus, die es ermöglicht, weit auseinanderliegende Wellen sicher und zuverlässig zu verbinden. Dank ihres Fluchtungsfehlerausgleichs kann sie auch bei größeren Abweichungen in der Ausrichtung der Wellen eingesetzt werden. Darüber hinaus ist die Kupplung aufgrund ihrer hohen Betriebsdrehzahlen ideal für anspruchsvolle Industriebereiche geeignet. Mit ihrem breiten Anwendungsspektrum und den zahlreichen Vorteilen ist die EWLC Distanzkupplung eine effektive Lösung für viele technische Herausforderungen.