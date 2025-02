Effizientes Druckverstärkungsverhältnis spart Luftverbrauch und Kosten

Der Druckverstärker der Serie VBAE von SMC ist eine innovative Lösung, um den Druck lokal zu steigern und den Luftverbrauch signifikant zu reduzieren. Im Vergleich zur Vorgängerserie VBA ermöglicht der neue Druckverstärker eine um 50% verkürzte Füllzeit und senkt den Luftverbrauch um bis zu 40%. Durch die 3-Kolben-Konstruktion wird eine effiziente Energierückgewinnung gewährleistet. Das schlanke Gehäuse mit integriertem Schalldämpfer spart Platz und die hohe Lebensdauer sorgt für eine langfristige Nutzung.



Effiziente Druckluftnutzung dank Serie VBAE für Maschinen

Durch den Einsatz der Serie VBAE können Maschinen in der allgemeinen Fertigungs- oder Prozessindustrie den gesamten Netzdruck effektiv und nachhaltig verringern. Mit Hilfe des Druckverstärkers kann die Füllzeit um bis zu 50% reduziert werden, was zu einer erheblichen Einsparung von Druckluft führt. Die innovative 3-Kolben-Konstruktion ermöglicht zudem eine effiziente Energierückgewinnung. Die Serie VBAE bietet maximale Flexibilität bei der Montage und kann mit verschiedenen Erweiterungen wie Reglern, Manometern oder Signalgebern individuell angepasst werden. Mit einem hohen Druckverstärkungsverhältnis von 1,7:1 und einer beeindruckenden Lebensdauer von mindestens 50 Millionen Zyklen ist die Serie VBAE eine zuverlässige und kosteneffiziente Lösung für anspruchsvolle Anwendungen.

Platzersparnis und geräuscharme Montage mit Serie VBAE

Die Serie VBAE von SMC zeichnet sich durch ihr kompaktes Gehäusedesign und den eingebauten Schalldämpfer aus, was Platz bei der Montage spart. Die Nennweiten 10 und 20 bieten ein festes 1,7-faches Druckverstärkungsverhältnis, wodurch kein zusätzlicher Druckregler benötigt wird. Die Abluftzirkulation minimiert das Entlüftungsgeräusch, während ein Dämpfungselement die Metallgeräusche reduziert. Mit einem Betriebsgeräusch von 65 dB (A) sorgt die Serie VBAE für eine angenehme Arbeitsumgebung, vergleichbar mit dem Geräuschpegel eines normalen Gesprächs.

Effiziente Druckverstärker der Serie VBAE mit hohem Durchfluss

Die Serie VBAE bietet mit den Nennweiten 10 und 20 einen maximalen Durchfluss von 230 bzw. 1000 l/min. Der Eingangsdruckbereich liegt zwischen 0,2 und 0,7 MPa, während der Ausgangsdruckbereich von 0,3 bis 1,2 MPa reicht. Die Druckverstärker können sowohl vertikal als auch horizontal montiert werden und ermöglichen die Kontrolle des Ausgangsdrucks durch ein optionales Manometer. Zudem können die Betriebszyklen der Serie VBAE mit den separat erhältlichen Signalgebern der Serien D-M9N, D-M9P und D-M9B von SMC überwacht werden.

Effizienter Druckverstärker für verschiedene Anwendungen in Industrie und Gewerbe

Der Druckverstärker der Serie VBAE von SMC ist eine energieeffiziente Lösung, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden kann. Er kann problemlos mit bestehenden Modellen der Serie VBA ausgetauscht werden und eignet sich für Reinigungsanwendungen in der Fertigungs- und Prozessindustrie, Luftmessungen in der Nahrungsmittelindustrie sowie das Heben schwerer Teile. Mit dieser sparsamen Lösung können Anwender nicht nur ihre Produktivität steigern, sondern auch Kosten einsparen.

Die Serie VBAE von SMC ist eine innovative Lösung zur Steigerung des Netzdrucks in verschiedenen Anwendungen. Durch eine gezielte Erhöhung des lokalen Drucks ermöglicht sie eine effiziente Nutzung der Druckluft und reduziert somit den Luftverbrauch, die Energiekosten und die CO2-Emissionen. Das schlanke Design und die hohe Lebensdauer der Serie VBAE bieten zusätzlich Platzersparnis und reduzierte Wartungszeiten. Mit dieser leistungsstarken und kosteneffizienten Lösung erhalten Produktionsenthusiasten ein zuverlässiges Werkzeug, um ihre Anforderungen zu erfüllen.