Energiegenossenschaft Vogelsberg: Treibende Kraft für erneuerbare Energien

Die Energiegenossenschaft Vogelsberg (EGV) wurde im Jahr 2011 gegründet und hat sich seitdem zu einem bedeutenden Akteur in der Energiewende im Vogelsbergkreis entwickelt. Sie zählt mittlerweile über 1.500 Anteilszeichner, die mit ihren Einlagen die Stromerzeugung für rund 11.000 Haushalte unterstützen. Durch das Genossenschaftskapital konnten bereits beachtliche Investitionen in Energieprojekte im Vogelsbergkreis getätigt werden. Die EGV trägt somit maßgeblich zur Umsetzung erneuerbarer Energien und zur Versorgung der Region mit Strom bei.



Energiegenossenschaft Vogelsberg vereint alle Säulen der Energiewende

Die Energiegenossenschaft Vogelsberg (EGV) ist ein zentraler Akteur in der Energiewende im Vogelsbergkreis. Unter ihrem Dach vereint sie die wichtigsten Säulen der Energiewende, darunter PV-Anlagen, Windkraft, Nahwärmenetze und Wärmeplanung. Dank des Genossenschaftskapitals konnten bereits rund 41 Millionen Euro in Energieprojekte im Vogelsbergkreis investiert werden. Die EGV legt großen Wert darauf, die Wertschöpfung in der Region zu halten und einen Mehrwert für die Menschen vor Ort zu schaffen. Durch ihre vielfältigen Aufgabenbereiche trägt die EGV maßgeblich zur Energiewende im Vogelsbergkreis bei.

Die Energiegenossenschaft Vogelsberg (EGV) hat ein erfolgreiches Konzept entwickelt, um die Bürger aktiv in die Energiewende einzubeziehen. Durch die direkte Beteiligung der Bürger an Projekten wie einer Freiflächen-PV-Anlage fließt die Gewerbesteuer in die Gemeindekasse und lokale Einrichtungen wie Kindertagesstätten erhalten gezielte finanzielle Unterstützung. Auf diese Weise profitieren nicht nur die Bürger von ihren Anteilen, sondern auch die gesamte Gemeinschaft vor Ort.

Die Energiegenossenschaft Vogelsberg (EGV) hat eine ganzheitliche Vision der Energiewende. Neben der Stromerzeugung konzentriert sie sich auf die Integration von Energieerzeugung, -speicherung, -management und -verbrauch. In einem Neubaugebiet könnte der Strom aus nahegelegenen PV-Anlagen und Windenergieanlagen direkt vor Ort genutzt werden. Durch ein Nahwärmenetz könnten die Häuser miteinander verbunden werden und ein großer Energiespeicher könnte die Grundlast abdecken. Die EGV unterstützt die Kommunen und Bürger mit Wärmeplanung, technischer Beratung und dem Betrieb von Anlagen.

Die Energiegenossenschaft Vogelsberg (EGV) reagiert auf die neuen Anforderungen des Gesetzes zum Erneuerbaren Heizen und bietet Kommunen und Bürgern ein umfassendes und zukunftsfähiges Angebot. Durch eine effektive Wärmeplanung bis 2028 werden die Vorgaben des Gesetzes erfüllt und die EGV trägt aktiv zur Energiewende bei. Das Angebot der Genossenschaft ist darauf ausgerichtet, den Bedürfnissen der Kommunen und Bürger gerecht zu werden und eine nachhaltige Wärmeversorgung zu gewährleisten. Die EGV spielt somit eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und leistet einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele.

Die Vorstände der EGV setzen sich dafür ein, dass die Bewohner des Vogelsbergkreises von den Vorteilen der Energiewende profitieren können. Um dies zu erreichen, kombiniert die Genossenschaft verschiedene Aspekte wie die Speicherung von Solarstrom und dessen Nutzung für Wärme und Mobilität. Durch diese ganzheitliche Herangehensweise werden weitere Möglichkeiten der Stromnutzung geschaffen, die den Bürgern einen Mehrwert bieten. Die EGV trägt somit aktiv zur Weiterentwicklung der Energiewende im Vogelsbergkreis bei.

Die Energiegenossenschaft Vogelsberg (EGV) ergänzt die bereits bestehenden erneuerbaren Energien im Vogelsbergkreis und trägt aktiv zur Energiewende auf Bundesebene bei. Die Standorte für ihre Anlagen werden sorgfältig ausgewählt, um das Gesamtkonzept optimal zu unterstützen und die Akzeptanz der Bürger vor Ort zu gewährleisten. Dadurch können die Bürger von den Vorteilen der erneuerbaren Energien profitieren und die Energiewende im Vogelsbergkreis vorantreiben.

Dr. Jens Mischak, Erster Kreisbeigeordneter und Wirtschaftsdezernent, würdigt die Anstrengungen der Energiegenossenschaft Vogelsberg (EGV). Er hebt hervor, dass die EGV einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende im Vogelsbergkreis leistet. Durch ihr Engagement trägt die Genossenschaft dazu bei, erneuerbare Energien zu fördern und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Dadurch wird nicht nur die Umwelt geschützt, sondern auch die lokale Wirtschaft gestärkt.