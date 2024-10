Studie zeigt: Deutlicher Anstieg der Anbieterzahl auf dem Energiemarkt

Die Studie von Kreutzer Consulting und Verivox zeigt, dass im ersten Halbjahr 2024 die Anzahl der Energieanbieter auf dem deutschen Energiemarkt deutlich angestiegen ist. Sowohl im Gas- als auch im Stromsegment gibt es nun mehr Anbieter pro Postleitzahl als im Vorjahr. Dieser Anstieg deutet auf eine erhöhte Wettbewerbsintensität hin, von der Verbraucher profitieren können.



Deutlicher Anstieg der Wettbewerbsintensität nach Energiepreiskrise

Die Studie zeigt, dass es im Jahr 2023 einen deutlichen Anstieg der Wettbewerbsintensität nach der Energiepreiskrise gab. Im ersten Halbjahr 2024 hat sich die Anzahl der Anbieter stabilisiert und nur leicht erhöht.

Energiepreiskrise führt zu Marktaustritten und Konzentration des Wettbewerbs

Aufgrund der Energiepreiskrise mussten mehrere Unternehmen Insolvenz anmelden und ihre Geschäftstätigkeit einstellen, was zu einem erhöhten Ausstieg aus dem Markt führte.

Mehr Anbieter auf dem Energiemarkt – Vorteile für Verbraucher

Aufgrund des gestiegenen Wettbewerbs auf dem Energiemarkt haben Verbraucher im ersten Halbjahr 2024 von attraktiven Boni profitiert. Rund 80 Prozent der abgeschlossenen Stromtarife enthielten einen Bonus, der im Durchschnitt höher war als während der Energiepreiskrise. Ein bedeutender Anteil der Privatkunden-Wechsler konnte sogar einen Tarif mit einem Gesamtbonus von 200 bis 300 Euro abschließen.

Wichtige Einblicke in das Wechselverhalten auf dem Energiemarkt

Die Wechslerstudie Energie von Kreutzer Consulting und Verivox ist eine umfassende Untersuchung des Wechselverhaltens von Privat- und Gewerbekunden auf dem deutschen Energiemarkt. Sie bietet detaillierte Einblicke in die demografischen Faktoren und Tarifpräferenzen der Wechsler und unterstützt Energieversorger bei der Entwicklung ihrer Vertriebsstrategie. Zusätzlich werden relevante Marktentwicklungen verständlich aufbereitet, um den Energieversorgern einen umfassenden Überblick über die aktuellen Trends und Entwicklungen zu geben.

Zunehmende Wettbewerbsintensität auf dem deutschen Energiemarkt

Die steigende Anzahl der Energieanbieter auf dem deutschen Markt führt zu einer intensiveren Konkurrenz, was den Verbrauchern zugutekommt. Durch die größere Auswahl an Anbietern steigt die Wahrscheinlichkeit, einen kostengünstigen Tarif mit attraktiven Bonusleistungen zu finden. Die Wechslerstudie Energie liefert wertvolle Einblicke in das Verhalten der Verbraucher beim Wechsel ihres Energieanbieters und unterstützt die Energieversorger bei der Entwicklung ihrer Vertriebsstrategie.