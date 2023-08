Energiezukunft in Vilvoorde: Engie plant Batteriepark

In Vilvoorde wurde das Vorhaben eines neuen Gaskraftwerks endgültig auf Eis gelegt. Stattdessen könnte dort in Zukunft ein umweltfreundlicher Batteriepark errichtet werden. Engie hat einen Genehmigungsantrag für das Projekt gestellt, was bei den örtlichen Bürgerinitiativen auf positive Resonanz stößt.



Flämisch-Brabant: Engies Batteriepark erhält Zustimmung

Die Zukunft der Energieversorgung in Vilvoorde, Flämisch-Brabant, nimmt eine vielversprechende Wendung. Engie Electrabel plant den Bau eines Batterieparks anstelle eines geplanten Gaskraftwerks. Derzeit werden die notwendigen Genehmigungen für das Projekt, darunter die Umwelt- und Betriebsgenehmigungen, geprüft. Der Bau des Batterieparks könnte ab 2025 erfolgen, sofern alle Prozesse erfolgreich verlaufen. Nele Scheerlinck, Sprecherin von Engie, unterstreicht die Bedeutung einer bevorstehenden CRM-Versteigerung, um potenzielle Investoren für das Projekt zu gewinnen.

Grüne Innovation: Batteriepark anstelle von Atomkraft geplant

In enger Zusammenarbeit organisieren die belgische Bundesregierung und Elia die CRM-Versteigerung, um Projekte auszuwählen, die eine ausreichende Stromproduktion und Speicherkapazitäten gewährleisten können. Dieser Schritt ist von großer Bedeutung, da im Zuge des Atomausstiegs fünf der sieben Kernreaktoren in Belgien abgeschaltet werden. Der geplante Batteriepark in Vilvoorde könnte die zukünftige Stromversorgung sicherstellen und die Energiewende erfolgreich umsetzen.

Belgien fördert vielversprechende Projekte: CRM-Versteigerung geplant

Engies Entscheidung, einen Batteriepark anstelle eines Gaskraftwerks zu entwickeln, wird von der Bürgerinitiative „Leefbaar Noordrand“ als positiver Schritt angesehen. Über drei Jahre hinweg haben sie sich gegen das Gaskraftwerk ausgesprochen, aufgrund möglicher negativer Umweltauswirkungen. Der geplante Batteriepark stellt für die Initiative eine vielversprechende Möglichkeit dar, eine umweltfreundliche und nachhaltige Energieversorgung für Vilvoorde zu gewährleisten.

Schlüsselfaktoren: Umweltfreundliche Energieerzeugung und Speichermöglichkeiten

Das geplante Projekt für einen Batteriepark in Vilvoorde, anstelle eines Gaskraftwerks, bietet eine Vielzahl von Vorteilen. Durch den Batteriepark wird eine umweltfreundliche Stromproduktion ermöglicht und es werden dringend benötigte Speicherkapazitäten für die Energiewende in Belgien geschaffen. Die Entscheidung wird von den Bürgerinitiativen positiv bewertet, da sie eine Verbesserung der Luftqualität und des Klimas erhoffen können. Der Batteriepark repräsentiert einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Energieversorgung in der Region.