Groitzsch ist erste Kommune mit eigenwirtschaftlicher Glasfaserinfrastruktur von envia TEL

Die Kommune Groitzsch in Sachsen profitiert als erste von der eigenwirtschaftlichen Versorgung mit einer modernen Glasfaserinfrastruktur durch envia TEL. Das Gigabit-Netz wurde feierlich am 17. November eingeweiht und steht nun den Einwohnern und Gewerbetreibende zur Verfügung. Durch die Verlegung von über 70 Kilometern Glasfaser und einer Investition von rund 15 Millionen Euro können mehr als 4.800 Haushalte und Unternehmen in Groitzsch Bandbreiten von bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde nutzen.



Groitzsch erhält schnelles Glasfasernetz mit 1.000 Megabit pro Sekunde

Durch den Ausbau des Glasfasernetzes in Groitzsch profitieren über 4.800 Haushalte und Gewerbetreibende von Bandbreiten von bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde. Innerhalb von zwei Jahren wurden mehr als 70 Kilometer Glasfaser verlegt und insgesamt 15 Millionen Euro investiert, um diese moderne Infrastruktur zu schaffen.

Durch das neue Glasfasernetz können die Einwohner von Groitzsch jetzt auf schnelles Internet zugreifen. Mit Bandbreiten von bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde stehen ihnen neue Möglichkeiten für digitale Anwendungen und Dienstleistungen offen.

Bürgermeister Kunze: Breitbandanschlüsse für Groitzsch sichern Zukunft

Maik Kunze, der Bürgermeister der Stadt Groitzsch, unterstreicht die große Bedeutung von schnellen Breitbandanschlüssen für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung. Er ist erfreut darüber, dass die Stadt Groitzsch nun mit envia TEL einen starken Partner für die Zukunft hat und bedankt sich bei allen beteiligten Firmen für ihren Einsatz.

Groitzscher Häuser surfen ab sofort in Lichtgeschwindigkeit

Durch den schnellen Internetanschluss von envia TEL können ab sofort viele Ein- und Zweifamilienhäuser in Groitzsch in Lichtgeschwindigkeit surfen. Die Fertigstellung der Hausanschlüsse für alle Ein- und Zweifamilienhäuser wird voraussichtlich bis Ende Januar 2024 abgeschlossen sein.

In einigen Mehrfamilienhäusern in Groitzsch befinden sich derzeit noch Verkabelungsarbeiten im Gange, um eine reibungslose Integration in das Glasfasernetz von envia TEL zu gewährleisten. Diese Nacharbeiten sollen bis zum Ende des ersten Quartals 2024 abgeschlossen sein, was den Bewohnern dieser Häuser ermöglichen wird, die Vorteile des schnellen Internets in Lichtgeschwindigkeit vollständig zu nutzen.

Breitbandanschluss von envia TEL: Schnelles Internet für Groitzsch

Die Bewohner von Groitzsch und Gewerbetreibende haben auch in Zukunft die Möglichkeit, sich für einen schnellen Internetanschluss von envia TEL zu entscheiden. Auf der Website enviatel.de/groitzsch können sie alle Details zu den verschiedenen Angeboten einsehen und auch einen Verfügbarkeitscheck durchführen, um herauszufinden, ob der Anschluss an ihrem Standort verfügbar ist.

Bei Fragen zu den Angeboten und Buchungsmöglichkeiten des schnellen Internetanschlusses von envia TEL in Groitzsch können sich Interessierte an die Servicenummer 0800 0101700 wenden. Alternativ besteht die Möglichkeit, eine E-Mail an groitzsch@enviatel.net zu schicken. Das kompetente und freundliche Serviceteam steht gerne zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und Unterstützung anzubieten.

envia TEL bietet schnelles Internet in acht weiteren Kommunen

Neben Groitzsch versorgt envia TEL derzeit auch acht weitere Kommunen im Landkreis Leipzig eigenwirtschaftlich mit schnellem Internet. Die Gemeinden Böhlen, Elstertrebnitz, Machern, Markranstädt, Neukieritzsch, Pegau, Zwenkau sowie die Ortsteile Güldengossa und Störmthal in Großpösna profitieren von der modernen Glasfaserinfrastruktur. Damit stehen den Einwohnern und Gewerbetreibende in diesen Regionen ebenfalls Bandbreiten von bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde zur Verfügung.

envia TEL: Regionaler Telekommunikationsdienstleister und Netzbetreiber in Mitteldeutschland

Die envia TEL GmbH mit Sitz in Markkleeberg ist ein führender regionaler Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen und Netzbetreiber in Mitteldeutschland. Neben einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation bietet das Unternehmen auch Services für andere Netzbetreiber sowie Lösungen im Bereich Cyber-Sicherheit an.

Der Datacenter Campus Leipzig von envia TEL ist einer der führenden Rechenzentrums-Standorte Europas. Dank eines umfangreichen Glasfasernetzes bietet envia TEL tausenden Unternehmen und privaten Haushalten in der Region eine zuverlässige und schnelle Internetverbindung. Der Campus verfügt über modernste Technologie und Infrastruktur, um den steigenden Anforderungen an Datenverarbeitung und -speicherung gerecht zu werden.

Die envia TEL GmbH, eine Tochtergesellschaft der envia Mitteldeutsche Energie AG, ist ein führender regionaler Telekommunikationsdienstleister und Netzbetreiber mit über 200 Mitarbeitern.

Groitzsch: Schnelles Internet in Lichtgeschwindigkeit für alle Bürger!

Durch die Bereitstellung eines flächendeckenden Glasfasernetzes ermöglicht envia TEL den Einwohnern von Groitzsch den Zugang zu schnellem Internet mit Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde. Dies eröffnet ihnen neue Möglichkeiten für digitale Anwendungen und Dienstleistungen und trägt zur Förderung der digitalen Transformation in der Stadt bei.

Bis Ende Januar 2024 werden alle Hausanschlüsse in Groitzsch fertiggestellt sein, um sicherzustellen, dass alle Ein- und Zweifamilienhäuser von der modernen Glasfaserinfrastruktur profitieren können. Dies ermöglicht den Bewohnern schnellen Zugang zum Internet und eröffnet neue digitale Möglichkeiten.

Die Verantwortlichen betonen das Engagement von envia TEL und die große Bedeutung von leistungsfähigen Breitbandanschlüssen für die zukünftige Entwicklung der Stadt Groitzsch.