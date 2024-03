Erfolgreicher Abschluss: Einser-Abschlüsse für junge Fachkräfte der Friedhelm Loh Group

Die Friedhelm Loh Group hat den erfolgreichen Abschluss des dualen Bachelorstudiums von 16 Nachwuchskräften gefeiert. Bei einer feierlichen Zeugnisübergabe in der Rittal Zentrale in Herborn wurden die vergangenen dreieinhalb intensiven Lehrjahre gewürdigt. Zusätzlich wurden die zukünftigen Aufgaben der Absolventen im Masterstudium und als junge Fachkräfte in den Unternehmen Rittal und Loh Services beleuchtet. Dieser Abschluss ist ein Beweis für die hohe Qualität der Ausbildung und zeigt das Engagement und die harte Arbeit der Absolventen.



Erfolgreicher Abschluss des Bachelorstudiums mit Einser-Abschlüssen

Die Studentinnen und Studenten der Friedhelm Loh Group haben ihr Bachelorstudium in Kooperation mit der Technischen Hochschule Mittelhessen erfolgreich abgeschlossen. Dabei konnten sie durch ihre hervorragenden Leistungen Einser-Abschlüsse erlangen. Dies ist ein Beweis für die hohe Qualität der Ausbildung und die engagierte Arbeit der Absolventen. Axel Dransfeld, Geschäftsführer von LKH, und die Studienverantwortlichen haben bei einer feierlichen Zeugnisübergabe die Abschlusszeugnisse an die Nachwuchskräfte von Rittal und Loh Services überreicht. Dieser Erfolg ist ein wichtiger Meilenstein in ihrer beruflichen Entwicklung.

Absolventen des Bachelorstudiums stehen vor neuen Herausforderungen und Entscheidungen

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums stehen die jungen Fachkräfte vor der Frage, wie es nun beruflich weitergeht. Der Geschäftsführer ermutigte die Absolventen in seiner Ansprache dazu, nach Tätigkeiten zu suchen, die sie glücklich machen und als sinnvoll empfinden. Er ermunterte sie dazu, sich neuen Herausforderungen zu stellen, mit ihren Aufgaben zu wachsen und sich kontinuierlich weiterzubilden, um ihre Karriere voranzutreiben.

Erfolgreiche Bachelorabsolventen starten bei Rittal und Loh Services durch

Die Absolventen des dualen Bachelorstudiums bei Rittal und Loh Services haben mit ihrem Bachelorabschluss einen wichtigen Meilenstein erreicht. Sie sind nun bestens vorbereitet, um in verschiedenen Fachbereichen tätig zu werden und an aktuellen Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung mitzuarbeiten. Dabei haben sie die Möglichkeit, sich sowohl fachlich als auch persönlich weiterzuentwickeln. Einige der Absolventen werden ihr Studium zudem im Master fortsetzen, was von der Leiterin des dualen Studiums, Anke Wojtynowski-Scharf, als großen Vertrauensbeweis und Erfolg gewertet wird.

Talentförderung als Schlüssel zum Erfolg der Friedhelm Loh Group

Die Friedhelm Loh Group legt großen Wert auf die Förderung von Talenten, um den Erfolg des Unternehmens weiter voranzutreiben. Der Geschäftsführer betonte die Bedeutung dieser Talentförderung und ermutigte die Absolventen, die Chance zu ergreifen und ihr Potenzial innerhalb der Unternehmensgruppe auszuschöpfen. Daniel Wirth, der zukünftige Leiter der Ausbildungsleitung, ermutigte die Absolventen, ihr Umfeld aktiv mitzugestalten und durch ihr Denken und Handeln einen Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen.

Absolventen feiern persönliche Highlights der vergangenen Studienjahre

Bei der Feierstunde in der Rittal Zentrale hatten die Absolventen die Gelegenheit, ihre persönlichen Höhepunkte der vergangenen Jahre noch einmal Revue passieren zu lassen. Dabei wurden spannende Innovationsprojekte, internationale Teamarbeit bei Auslandsaufenthalten und das Engagement in sozialen Projekten besonders hervorgehoben. Es war für die Absolventen eine Möglichkeit, stolz auf ihre Erfolge zurückzublicken und die positiven Erinnerungen an ihre vielfältigen Erfahrungen zu teilen.

Die Absolventen des dualen Bachelorstudiums der Friedhelm Loh Group schätzen besonders die hohe Flexibilität und Freiheit, die ihnen während ihres Studiums gewährt wurde. Durch diese Flexibilität hatten sie die Möglichkeit, verschiedene Fachbereiche und Standorte national und international kennenzulernen. Diese Erfahrungen haben nicht nur ihr fachliches Wissen erweitert, sondern auch zu wertvollen zwischenmenschlichen Begegnungen geführt. Die während des Studiums geknüpften Freundschaften bleiben den Absolventen in guter Erinnerung und haben ihren Horizont erweitert.

Erfolgreicher Abschluss des dualen Studiums für junge Fachkräfte

Die Absolventen haben mit dem Ende der Feierstunde ein erfolgreiches Kapitel abgeschlossen. Sie haben gezeigt, dass sie bereit sind, die Herausforderungen des Arbeitslebens anzunehmen und sich weiterzuentwickeln. Die Friedhelm Loh Group ist zuversichtlich, dass diese jungen Fachkräfte das Unternehmen erfolgreich prägen werden und setzt große Hoffnungen in sie.