Erlebnis-Lern-Truck ermöglicht praxisnahe Einblicke in MINT-Berufe

Der Erlebnis-Lern-Truck DISCOVER INDUSTRY bietet Schülerinnen und Schülern am Leibniz-Gymnasium in Östringen eine einzigartige Gelegenheit, praxisnahe Erfahrungen in den MINT-Berufen zu sammeln. Mit einer doppelstöckigen Mitmachausstellung können Jugendliche moderne Technologien wie 3D-Scan, Robotik und Automatisierung selbst ausprobieren. Durch die Begleitung von Coaches erhalten sie Einblicke in die vollständige Digitalisierung neuer Produkte in der Industrie 4.0 und erfahren, welche Ausbildungs- oder Studienberufe besonders gefragt sind.



Erlebnis-Lern-Truck zeigt MINT-Berufe: Vernetzung von Mensch, Maschine und Produkt

Im Erlebnis-Lern-Truck DISCOVER INDUSTRY können Schülerinnen und Schüler hautnah erleben, wie moderne Industriebetriebe funktionieren. Sie lernen, wie Mensch, Maschine und Produkt miteinander vernetzt sind und welche vielfältigen Berufsbilder in den MINT-Bereichen gefragt sind. Der Truck bietet eine interaktive Ausstellung, in der die Jugendlichen moderne Technologien wie 3D-Scan, Robotik und Automatisierung selbst ausprobieren können. Dabei erhalten sie einen Einblick in die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Praxisnahe Einblicke in MINT-Berufe: Erlebnis-Lern-Truck DISCOVER INDUSTRY

Im Inneren des Trucks erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, in den Zukunftsbereichen erneuerbare Energien und Mobilität von morgen praxisnahe Erfahrungen zu sammeln. Unter Anleitung der Coaches lernen sie, wie man mithilfe moderner Technologien wie 3D-Scannern, Digitalmikroskopen und 3D-Druckern digitale Prototypen erstellt und Werkstücke untersucht. Sie können auch lernen, wie man Industrieroboter durch ein Koordinatensystem steuert und wie Maschinen und Produkte über RFID-Chips miteinander kommunizieren.

Schülerinnen und Schüler erleben Hightech-Anwendungen in der Ausstellung

Im Anschluss an die Ausstellungstour haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, neue Hightech-Anwendungen selbst auszuprobieren. Mithilfe von Augmented Reality (AR) können sie praktische Erfahrungen sammeln, indem sie beispielsweise lernen, eine Motorsäge zu warten oder eine digitale Werkerführung mit einer Datenbrille durchzuführen. Diese interaktiven Übungen ermöglichen es den Teilnehmern, das Potenzial moderner Technologien in der Arbeitswelt zu erkunden und ihr eigenes technisches Geschick zu verbessern.

Praxisnahe Informatik-Workshops: Entwickle deine eigene Handy-App!

Im Obergeschoss des Trucks werden vertiefende Workshops zum Thema Informatik angeboten. Hier haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, unter Anleitung erfahrener Coaches eine eigene Handy-App zu entwickeln. Dabei werden keine vorherigen IT-Kenntnisse vorausgesetzt, da die Programmierung mithilfe einer intuitiven Blockprogrammierung erfolgt. Zusätzlich erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Informationen zu den vielfältigen Karrierechancen und Ausbildungswegen in diesem Bereich.

COACHING4FUTURE fördert qualifizierten MINT-Fachkräftenachwuchs mit kostenlosem Programm

Das kostenfreie Programm COACHING4FUTURE engagiert sich gemeinsam mit der Baden-Württemberg Stiftung, dem Arbeitgeberverband SÜDWESTMETALL und der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit für den qualifizierten Fachkräfte-Nachwuchs in den MINT-Disziplinen. Es informiert jährlich über 35.000 Schülerinnen und Schüler über Ausbildungsberufe, Studiengänge und Karrierewege in diesem Bereich. Seit 2008 zeigen Coaching-Teams aus zwei Jungakademikern an Schulen und auf Messen die vielseitigen Berufsbilder hinter technischen Innovationen. Der Erlebnis-Lern-Truck DISCOVER INDUSTRY verdeutlicht seit 2015 die Aufgaben von Ingenieurinnen und Ingenieuren in der Industrie sowie den mathematischen und physikalischen Anteil in Alltagsprodukten.

Praxisnahe Einblicke in MINT-Berufe: Der DISCOVER INDUSTRY Truck

