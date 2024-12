Innovative Etikettierlösung für präzise und flexible Gebindekennzeichnung

Der VeloFlexLabeler ist eine innovative Etikettierlösung, die von GREIF-VELOX in Zusammenarbeit mit Moin Robotics und Bluhm Systeme entwickelt wurde. Mit diesem vollautomatisierten System können Gebinde aller Art präzise und flexibel etikettiert werden. Besonders geeignet ist der VeloFlexLabeler für Full-Line-Anlagen, da er mehrere Produktionslinien parallel bedienen kann.



Effiziente Etikettierung von Gebinden mit individueller Positionierung

Der Roboter-Etikettierer von GREIF-VELOX ermöglicht eine präzise Etikettierung von Gebinden unterschiedlicher Größe und Form. Dank seines flexiblen Roboterarms können mehrere Produktionslinien parallel bedient werden. Die individuelle Anordnung und Positionierung der Etiketten ermöglicht eine hohe Flexibilität. Das kompakte Design des Etikettierers ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Anlagen und bietet die Möglichkeit, verschiedene Etikettengrößen und -positionen anzupassen.

Durch den hohen Automatisierungsgrad des VeloFlexLabelers wird der manuelle Aufwand für die Etikettierung deutlich reduziert. Das bedeutet, dass Mitarbeiter nicht mehr manuell Etiketten aufbringen müssen, sondern der Roboter-Etikettierer diese Aufgabe übernimmt. Dadurch werden wertvolle Mitarbeiterressourcen gespart und die Effizienz in der Produktion erhöht. Zudem minimiert die Automatisierung die Fehlerquellen, da der VeloFlexLabeler präzise und zuverlässig arbeitet. Die redundanten Drucksysteme stellen sicher, dass kein Etikett übersehen wird, was die Betriebssicherheit erhöht.

Innovative Etikettierlösung für Chemie-, Lebensmittel- und Logistikbranche

Der VeloFlexLabeler ist eine ideale Lösung für Unternehmen in der Chemie-, Lebensmittel- und Logistikbranche, die eine effiziente Etikettierung suchen. Dank seiner nahtlosen Integration in bestehende Anlagen können Produktionsprozesse optimiert werden. Neben herkömmlichen Etiketten ermöglicht der VeloFlexLabeler auch die Anbringung von Originalitätssiegeln oder statischen Hinweisen. Die Anpassungsfähigkeit an verschiedene Etikettengrößen und -positionen macht ihn zu einer vielseitigen Lösung.

Effizientere Produktion durch VeloFlexLabeler von GREIF-VELOX

Der VeloFlexLabeler von GREIF-VELOX ist eine innovative Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Produktionsprozesse effizienter zu gestalten. Mit der flexiblen Etikettierlösung können Gebinde unterschiedlicher Größen und Formen präzise etikettiert werden. Durch den Einsatz des VeloFlexLabelers wird der manuelle Aufwand für die Etikettierung deutlich reduziert, was zu einer Steigerung der Produktivität und Kostenersparnis führt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von GREIF-VELOX unter www.greif-velox.com.