Neue Logistikhalle in Aldingen: Investition von 8,5 Millionen Euro

Gebrüder Weiss baut neue Logistikhalle für Lager und Warenumschlag

In Aldingen wird derzeit eine neue Logistikhalle errichtet, deren Bauarbeiten bis zum Jahresende abgeschlossen sein sollen. Neben der Lagerfunktion wird die Halle auch den nationalen und internationalen Warenumschlag ermöglichen. Das Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss investiert insgesamt 8,5 Millionen Euro in den Bau, um den steigenden Bedarf an Lagerflächen seitens der Industrie und Wirtschaft zu decken.

Zusätzlich wurden Ladestationen für E-Fahrzeuge installiert, um den Einsatz von Elektromobilität zu fördern und einen klimafreundlichen Betrieb zu gewährleisten.

Der Standort Aldingen in Deutschland ist ein wichtiger Bestandteil des Transportnetzes von Gebrüder Weiss. Hier arbeiten rund 60 Mitarbeiter, darunter sechs Auszubildende. Jedes Jahr werden etwa 200.000 Warenlieferungen bearbeitet, um Kunden aus verschiedenen Branchen wie dem Maschinen- und Anlagenbau, der Automobil- und Bauindustrie sowie den Bereichen Elektronik und Metallverarbeitung zu bedienen. Dank seiner exzellenten Verkehrsverbindungen nach Österreich, in die Schweiz, nach Osteuropa, in die Kaukasusregion und nach Asien ist Aldingen ein bedeutender Standort für das Unternehmen.

Gebrüder Weiss stärkt seine Präsenz in der Region mit zehn Standorten in Süddeutschland, darunter drei in Baden-Württemberg und sieben in Bayern. Die neuen Lagerkapazitäten in der Logistikhalle Aldingen bieten den Kunden des Unternehmens einen klaren Mehrwert, indem sie mehr Platz für ihre Waren schaffen. Darüber hinaus ermöglichen die verbesserten Warenumschlagmöglichkeiten eine effizientere Abwicklung des nationalen und internationalen Warenumschlags. Die nachhaltigen Maßnahmen wie die Photovoltaikanlage und die Ladestationen für E-Fahrzeuge zeigen das Engagement von Gebrüder Weiss für einen klimafreundlichen Betrieb.

