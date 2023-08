Wasserstoff-Transformation: Evety unterstützt ENERVIE Vernetzt bei Netzumbau

Die Energiewende führt zu drastischen Veränderungen in der Energiebranche, wobei der Wechsel von fossilen Brennstoffen zu nachhaltigen Alternativen einen herausragenden Aspekt bildet. Das Projekt von evety und ENERVIE Vernetzt zur Vorbereitung der Umstellung eines Erdgas-Verteilnetzes auf Wasserstoff zeigt die fortschrittliche Ausrichtung in dieser Entwicklung.



ENERVIE evaluiert Wasserstoffeinsatz für Haushaltsversorgung

Die ENERVIE Vernetzt evaluiert aktuell die Anwendungsmöglichkeiten von Wasserstoff für die Energieversorgung privater Haushalte. In einem laufenden Pilotprojekt werden die Potenziale einer detaillierten Umstellung eines bestimmten Ortsnetzes untersucht. Dieses Netz erstreckt sich über eine Länge von 3.060 Metern und umfasst 147 Gashausanschlüsse. Eine Gasdruckregel- und Messanlage (GDRM) sorgt für die Reduktion des Drucks von 400 mbar auf 50 mbar.

Energieumstellung: Erdgasnetz wird zu Wasserstoffinfrastruktur

Das vorrangige Vorhaben dieses Projekts besteht darin, den Weg für die Verwendung von klimaneutralem Gas zu ebnen. Gemäß dem deutschen Gasnetzgebietstransformationsplan (GTP) sollen die Erdgas-Verteilnetze bis spätestens 2040 dazu befähigt sein, klimaneutrale Gase zu befördern. Dies erfordert eine umfassende Umgestaltung der aktuellen Infrastruktur. Die enge Kooperation zwischen evety und ENERVIE Vernetzt knüpft an genau dieser Stelle an, indem sie einen definierten Bereich des Erdgas-Verteilnetzes für den Betrieb mit Wasserstoff rüsten.

Zukunftssichere Planung: Ganzheitliches Modell für Vorgehensweise

Eine gründliche Planung bildet das Rückgrat des Projekterfolgs. Evety hat ein umfassendes Vorgehensmodell entwickelt, das alle Phasen der Umstellung umfasst. Angefangen bei der Identifizierung der Anforderungen bis hin zur Erstellung einer klaren Roadmap werden sämtliche Schritte sorgfältig geplant und umgesetzt. Dieses Modell dient nicht nur als Orientierung für die spezifische Umstellung bei ENERVIE Vernetzt, sondern kann auch anderen Gasnetzbetreibern als Leitfaden dienen, die den Übergang zu Wasserstoff erwägen.

Technische Sorgfalt: Bewertung von Materialien und Funktionalität

Die Transformation von Erdgas zu Wasserstoff erfordert eine genaue Prüfung der technischen Eignung der bestehenden Infrastruktur. Evety hat diese Herausforderung erfolgreich gemeistert, indem es eine umfassende Bewertung durchgeführt hat, die Materialien, Funktionalität und den Zustand der Komponenten umfasst. Diese Bewertung wurde unter Berücksichtigung der deutschen Gesetze und Normen für die Gas- und Elektrizitätsversorgung durchgeführt. Fachkundige Experten vor Ort haben die Bewertung verifiziert und ergänzt, um höchste Sicherheitsstandards zu garantieren.

Wasserstoff-Netz bereit: TÜV SÜD gibt Zustimmung

TÜV SÜD hat die durchgeführten Bewertungen und Planungen sorgfältig geprüft, um sicherzustellen, dass sie höchsten Standards genügen. Die eindeutige Schlussfolgerung zeigt, dass sowohl die technische Sicherheit als auch die gewählte Vorgehensweise bestens für die bevorstehende Umstellung des Erdgas-Verteilnetzes auf Wasserstoff geeignet sind. Das Gütesiegel von TÜV SÜD bestätigt eindrucksvoll die Ausrichtung auf ein wasserstoffbasiertes Netzwerk.

Blick nach vorn: Roadmap für einen erfolgreichen Wandel

Die Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen evety und ENERVIE Vernetzt umfasst die Erstellung einer umfassenden Roadmap als nächsten Schritt. Diese Roadmap wird den Übergang des gesamten Verteilnetzes von Erdgas auf Wasserstoff in Betracht ziehen, sowohl technische als auch finanzielle Überlegungen einbeziehen und somit die Basis für einen erfolgreichen Transformationsprozess schaffen.

Wegweisender Erfolg: Meilenstein für die Energiewende erreicht

Die Kooperation von evety und ENERVIE Vernetzt kennzeichnet einen wichtigen Fortschritt auf dem Weg zur nachhaltigen Energiezukunft. Die Vorbereitung und Umstellung eines Erdgas-Verteilnetzes auf Wasserstoffbetrieb ist ein herausragendes Beispiel für Innovationskraft und Entschlossenheit in der Energiewende. Durch einen ganzheitlichen Ansatz, technische Exzellenz und die Bestätigung von TÜV SÜD werden Grundlagen für eine grünere Zukunft geschaffen. Dieses Projekt öffnet neue Möglichkeiten für andere Gasnetzbetreiber, die ähnliche Schritte in Richtung Wasserstoff in Betracht ziehen.