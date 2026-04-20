evm produziert 2025 rund 72 Millionen Kilowattstunden regionalen Ökostrom

Die Energieversorgung Mittelrhein (evm) erreicht im Jahr 2025 einen Gesamtökostromertrag von rund 72 Millionen Kilowattstunden aus eigenen Anlagen. Davon entfallen etwa 57 Millionen Kilowattstunden auf Windkraft, knapp 15 Millionen Kilowattstunden stammen aus Photovoltaik. Ergänzt wird das Portfolio durch das Wasserkraftwerk in Nauroth. Diese Gesamtmenge deckt den Strombedarf von zirka 58.000 Haushalten und unterstreicht die regionale Wertschöpfung sowie das Engagement der evm für dauerhafte Klimaneutralität. Durch effiziente Steuerung und dezentrale Einspeisung



evm erzeugt 72 Millionen kWh Ökostrom aus regenerativen Anlagen

Die Energieversorgung Mittelrhein (evm) betreibt in der Region eine Vielzahl regenerativer und wirtschaftlich Anlagen. Dazu zählen drei große Solarparks in Mastershausen, Görgeshausen und Hachenburg, diverse Photovoltaikanlagen auf firmeneigenen Gebäuden sowie zwei Windparks in Höhn und Waigandshain. Ergänzend sorgt das Wasserkraftwerk Nauroth mit kontinuierlicher Einspeisung für Netzstabilität. Insgesamt erzeugten diese Anlagen im Jahr 2025 rund 72 Millionen Kilowattstunden grünen Strom, ausreichend für die Versorgung von etwa 58.000 durchschnittlichen Haushalten im Mittelrheintal.

Windparks Höhn und Waigandshain erzeugen jährlich 57 Millionen kWh

Im Jahr 2025 lieferte die evm erneuerbare Energie in Höhe von insgesamt 72 Millionen Kilowattstunden. Davon entstammten gut 57 Millionen Kilowattstunden den beiden Windparks in Höhn und Waigandshain. Der Spitzenwert wurde am 25. Dezember mit 568.085 Kilowattstunden Tagesproduktion erreicht. Diese Daten verdeutlichen eindrucksvoll, dass Windkraft eine stabile und verlässliche Energiequelle darstellt, welche das Fundament der regionalen Stromversorgung bildet und nachhaltige Planungssicherheit bietet. Zudem stärkt sie die Klimabilanz der Region wesentlich.

EVM-Solarparks liefern 2025 rund 15 Mio. kWh erneuerbaren Strom

Im Jahr 2025 erzeugten die Solarparks in Hachenburg, Görgeshausen und Mastershausen sowie die Photovoltaikanlagen auf firmeneigenen Dächern insgesamt knapp 15 Millionen Kilowattstunden. Damit steigerte die evm gegenüber dem Vorjahr ihren Photovoltaikertrag leicht. Der Spitzenwert wurde am 12. Juni 2025 mit einer Tageserzeugung von 77.283 Kilowattstunden erreicht. Diese Ergebnisse belegen die wachsende Effizienz der Solaranlagen und unterstreichen die erfolgreiche technische Weiterentwicklung in der nachhaltigen Energieversorgung regionalen Wertschöpfung und Klimazielen konsequent getragen.

Wasserkraftwerk Nauroth stärkt Netzstabilität durch kontinuierliche Einspeisung erneuerbarer Energie

Das Wasserkraftwerk in Nauroth liefert ganzjährig beständig Elektrizität und trägt maßgeblich zur Stabilität der regionalen Stromversorgung bei. Obwohl die Jahresproduktion im Vergleich zu Wind- und Solarparks moderat ausfällt, punktet die Anlage durch konstante Einspeisungen. Diese Zuverlässigkeit reduziert Lastschwankungen im Netz, sichert Engpassreserven und optimiert die Gesamtbilanz der evm-Erzeugungsanlagen. Zusätzlich unterstützt die Pumpturbinen-Technologie die Netzfrequenzregulierung und stärkt dauerhaft die Versorgungssicherheit und Netzstabilität. Die Anlage reagiert effizient und flexibel auf kurzfristige Lastanforderungen.

evm startet Bau Windpark Schneifelhöhe mit 77 Megawatt Leistung

Die Energieversorgung Mittelrhein (evm) leitete vor Kurzem den Baubeginn des Windparks Schneifelhöhe in der Verbandsgemeinde Prüm ein. Das Projekt umfasst eine Nennleistung von 77 Megawatt, die bis 2026 vollständig installiert und ans öffentliche Stromnetz angeschlossen werden soll. Nach der Inbetriebnahme werden jährlich rund 200 Millionen Kilowattstunden regenerativen Stroms erwartet. Laut evm-Sprecher Marcelo Peerenboom markiert dieser Windpark den bislang größten Fortschritt in der regionalen Windenergiebereitstellung und fördert die nachhaltige Zukunftsgestaltung.

Energieversorgung Mittelrhein liefert zuverlässigen klimafreundlichen Ökostrom für Zehntausende Haushalte

Die Energieversorgung Mittelrhein (evm) realisiert durch ihre Wind-, Solar- und Wasserkraftanlagen kontinuierlich hohe Stromerträge, die eine stabile und klimafreundliche Versorgung für mehrere Zehntausend Haushalte sicherstellen. Die Windenergie trägt mit dem größten Anteil wesentlich zur regionalen Effizienz bei, während Photovoltaik und Wasserkraft ergänzend die Netzstabilität fördern. Mit dem bevorstehenden Windpark Schneifelhöhe will die evm ihre Ökostromproduktion künftig verdreifachen und unterstreicht regionale Wertschöpfung.