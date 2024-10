Exaktera übernimmt iiM GmbH und erweitert sein Portfolio

Exaktera hat bekannt gegeben, dass sie die iiM GmbH übernommen haben. Diese strategische Akquisition ermöglicht es Exaktera, seine Präsenz in Europa zu erweitern und sein Portfolio um innovative LED-Technologien und Applikations-Know-how zu ergänzen. iiM ist ein renommierter Hersteller von spezialisierten LED-Beleuchtungen für Machine-Vision-Anwendungen und optischen Messsystemen für den Draht- und Kabelmarkt.



Exaktera stärkt seine LED-Kompetenz und optische Messtechnik durch iiM-Übernahme

iiM ist bekannt für seine hochmodernen Bildverarbeitungsfähigkeiten und bietet eine breite Palette von Lösungen für Qualitätskontrolle, Inspektion und Automatisierung. Durch die Akquisition von iiM kann Exaktera nun erstklassige LED-Lösungen anbieten und seine technischen Fähigkeiten in der optischen Messtechnik weiter ausbauen.

Durch die Übernahme der iiM GmbH stärkt Exaktera seine Marktposition als weltweit führender Hersteller von Spezialbeleuchtungskomponenten und -lösungen für Machine-Vision-Anwendungen. Die globale Plattform für industrielle Bildverarbeitung und photonische Komponenten erweitert mit dieser Akquisition ihr Portfolio um weitere innovative Technologien und Lösungen.

Exaktera profitiert von der Übernahme von iiM, da sie ihr Portfolio um LED-Technologien und Applikations-Know-how erweitert. Dadurch kann das Unternehmen eine breitere Palette von Lösungen anbieten, die auf verschiedene Branchen zugeschnitten sind, darunter die Automobilindustrie, Medizintechnik, Biowissenschaften, Halbleiterindustrie, Elektronik sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie und Logistik.

Durch die Übernahme von iiM erweitert Exaktera sein Fachwissen in der optischen Messtechnik erheblich. Dadurch ist das Unternehmen in der Lage, seinen Kunden hochwertige LED-Lösungen anzubieten und seine Fähigkeiten in den Bereichen Qualitätskontrolle, Inspektion und Automatisierung weiter zu verbessern.

Die Co-Geschäftsführer von iiM, Peter Anacker, Heiko Freund und Axel Müller, freuen sich über die vielfältigen Möglichkeiten, die sich für ihr Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit Exaktera ergeben. Sie sind davon überzeugt, dass diese Partnerschaft eine hervorragende Ergänzung für iiM darstellt. Gemeinsam werden sie innovative Lösungen entwickeln und eng mit den anderen Marken von Exaktera zusammenarbeiten, um ihre bestehenden und zukünftigen Kunden noch besser bedienen zu können.

Die Transaktionsdetails wurden nicht veröffentlicht. iiM wurde von Vision Ventures GmbH & CO. KG als Finanzberater im Rahmen der Übernahme unterstützt.

Die Übernahme der iiM GmbH durch Exaktera eröffnet dem Unternehmen zahlreiche Vorteile. Durch die Integration von komplementären LED-Technologien und Applikations-Know-how erweitert Exaktera sein Portfolio und kann seinen Kunden erstklassige LED-Lösungen anbieten. Gleichzeitig wird die technische Expertise in der optischen Messtechnik gestärkt, was zu einer Verbesserung der Fähigkeiten in der Qualitätskontrolle, Inspektion und Automatisierung führt. Dies festigt die Position von Exaktera als weltweit führender Hersteller von Spezialbeleuchtungskomponenten und -lösungen für Machine-Vision-Anwendungen.