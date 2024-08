FACHPACK 2021: Verpackungstrends und innovative Lösungen präsentiert

Die FACHPACK ist eine bedeutende Messe in der Verpackungsbranche, die jährlich im Messezentrum Nürnberg stattfindet. Hier treffen sich Verpackungsexperten, um die neuesten Innovationen, technologischen Trends und Networking-Möglichkeiten zu entdecken. Das Kompetenznetzwerk Packaging Valley Germany e.V. präsentiert auf einer Fläche von 1.400 Quadratmetern die Vielfalt und Innovationskraft seiner 27 Mitgliedsunternehmen aus dem Verpackungsmaschinenbau.



FACHPACK: Europas Treffpunkt für Verpackungsinnovationen und Expertenaustausch

Die FACHPACK im Packaging Valley ist eine hochkarätige Messe, die der Verpackungsindustrie in Europa einen einzigartigen Treffpunkt bietet. Hier werden die neuesten Verpackungstrends und Entwicklungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Technik und Prozesse präsentiert. Die Besucher haben die Möglichkeit, sich mit Experten auszutauschen und von der Vielfalt und Exzellenz der Mitgliedsunternehmen des Packaging Valley inspirieren zu lassen. Auf dem Gemeinschaftsstand werden innovative Technologien und zukunftsweisende Lösungen vorgestellt, die dazu beitragen, die drängendsten globalen Fragen der Verpackungsindustrie zu beantworten.

FACHPACK 2021: Erleben Sie innovative Verpackungstrends hautnah!

Die FACHPACK bietet den Besuchern ein breites Spektrum an Exponaten aus der Verpackungsbranche. Sie haben die einzigartige Möglichkeit, die neuesten Verpackungstrends live zu erleben und sich von den innovativen Lösungen und Technologien der Mitgliedsunternehmen inspirieren zu lassen. Von hochmodernen Verpackungsmaschinen bis hin zu nachhaltigen Verpackungskonzepten werden alle Bereiche der Prozesskette Verpackung abgedeckt. Besonders beeindruckend ist die Vielfalt der präsentierten Technologien für die Pharma-, Lebensmittel- und Non-Food-Industrie.

Innovative Lösungen für intelligentes Palettieren und Motion Control

Auf dem Packaging Valley Gemeinschaftsstand werden zahlreiche innovative Lösungen ausgestellt. Die APS Tech Group GmbH präsentiert die neue P-Serie der Doosan Roboter, die speziell für intelligentes Palettieren entwickelt wurden. Die Roboter bieten hohe Präzision und Effizienz, um den Verpackungsprozess zu optimieren. Die Bucher Automation stellt Lösungen aus dem Bereich Motion Control vor, darunter Software- und Cloudlösungen, die entscheidende Wettbewerbsvorteile bieten. Die ECOSPHERE(R) GmbH + Co. KG präsentiert ihre digitale Integrationsplattform, die eine nahtlose Integration verschiedener Verpackungstechnologien ermöglicht. Die EISELE GmbH unterstützt die Optimierung der Verpackungsprozesse durch innovative Anschlusstechnik in Premium-Qualität.

Die EUCHNER GmbH + Co. KG ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Sicherheitstechnik und sorgt für einen zuverlässigen Schutz von Mensch, Maschine und Produkt. Mit innovativen Lösungen und Produkten gewährleistet das Unternehmen ein hohes Maß an Sicherheit in der Verpackungsindustrie.

Das Ingenieurbüro Lawrenov OHG stellt den SMARTJET Verpackungsdrucker FLEX 324 vor. Mit diesem Drucker können Verpackungen flexibel und effizient bedruckt werden. Das innovative Gerät ermöglicht eine hohe Druckqualität und Präzision. Der SMARTJET Verpackungsdrucker FLEX 324 bietet eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten in der Verpackungsindustrie und trägt zur Optimierung der Druckprozesse bei.

Die OCTUM GmbH stellt auf der FACHPACK automatisierte Inspektionssysteme vor. Diese hochmodernen Systeme ermöglichen eine effiziente und präzise Inspektion von Verpackungen und Produkten. Durch den Einsatz von innovativer Technologie werden Fehler und Mängel schnell erkannt und können sofort behoben werden. Damit trägt OCTUM zur Steigerung der Produktqualität und zur Optimierung der Produktionsprozesse in der Verpackungsindustrie bei.

Die SMC Deutschland GmbH stellt auf der Messe ihr umfangreiches Lösungsportfolio für die Verpackungsindustrie vor. Dabei präsentieren sie innovative Technologien und Produkte, die speziell auf die Bedürfnisse der Branche zugeschnitten sind. Von pneumatischen und elektrischen Antrieben bis hin zu Sensoren und Steuerungssystemen bietet SMC eine breite Palette an Lösungen, die dazu beitragen, Verpackungsprozesse effizienter und zuverlässiger zu gestalten.

15 weitere Unternehmen präsentieren sich auf der Messe

Auf der Messe sind neben den 27 Mitgliedern auf dem Packaging Valley Gemeinschaftsstand auch 15 weitere Unternehmen aus dem Netzwerk vertreten. Darunter befinden sich renommierte Firmen wie die A+V Automation und Verpackungstechnik GmbH, beck packautomaten GmbH & Co. KG, BREITNER Abfüllanlagen GmbH, Christ Packing Systems GmbH & Co. KG, ERGOPACK DEUTSCHLAND GmbH, ILLIG Maschinenbau GmbH & Co. KG, KOCH Pac-Systeme GmbH, Max Schlatterer GmbH & Co. KG, Mosca GmbH, PCA Roboter- und Verpackungstechnik GmbH, R. WEISS Packaging GmbH & Co. KG, SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG, SÜDPACK Verpackungen SE & Co.KG, Syntegon Technology GmbH, transnova-RUF Verpackungs- und Palettiertechnik GmbH.

FACHPACK 2021: Entdecken Sie die neuesten Trends und Entwicklungen!

Die FACHPACK 2021 bietet Verpackungsbegeisterten eine einzigartige Gelegenheit, die neuesten Entwicklungen und Trends der Verpackungsindustrie kennenzulernen. Als gemeinsamer Stand des Packaging Valley Germany e.V. präsentieren die Mitgliedsunternehmen innovative Lösungen und zukunftsweisende Technologien. Besucher können sich von der Vielfalt und Exzellenz der Aussteller inspirieren lassen und sich mit Experten austauschen. Die FACHPACK ist der wichtigste Treffpunkt der Verpackungsindustrie in Europa und ein unverzichtbares Event für alle, die sich für Verpackungen interessieren.