Maßgeschneiderte Automatisierungslösungen von ek robotics steigern Unternehmenswettbewerb

Die auf der LogiMAT Messe präsentierte Expertise von ek robotics im Bereich fahrerloser Transportsysteme (FTS) hat gezeigt, dass maßgeschneiderte Automatisierungslösungen entscheidende Wettbewerbsvorteile für Unternehmen bieten. Durch die hohe Verfügbarkeit und intelligente Vernetzung der Fahrzeuge mit der Produktion können Unternehmen wie Miele, Gerolsteiner und RHI Magnesita ihre Wirtschaftlichkeit signifikant verbessern. Die Transportlösungen von ek robotics werden von einer umfassenden Beratung bis hin zur individuellen Implementierung auf die spezifischen Anforderungen der Kunden zugeschnitten.



Effiziente und sichere Transportprozesse mit fahrerlosem Transportsystem bei RHI Magnesita

Das fahrerlose Transportsystem von ek robotics ist bei RHI Magnesita in Österreich im Einsatz und bewältigt erfolgreich die vielfältigen Transportanforderungen in der Produktion von Feuerfestmaterialien. Mit zwölf Fahrzeugen, die rund um die Uhr im Betrieb sind, ermöglicht das System effiziente und sichere Transportprozesse. Dabei hat sich das Transportsystem bereits in zahlreichen anspruchsvollen Projekten bewährt und zeigt seine Leistungsfähigkeit in einem 24-Stunden-Betrieb.

Die Transportlösung von ek robotics ist eine umfassende und integrierte Lösung, die alle Bereiche der Produktionskette miteinander verbindet. Durch die individuelle Ersatzteilbevorratung vor Ort und das umfassende Servicepaket wird eine langfristige und zuverlässige Nutzung der fahrerlosen Transportsysteme gewährleistet. Damit wird eine hohe Verfügbarkeit der Anlage sichergestellt und Ausfallzeiten minimiert. Die Kunden können sich auf eine reibungslose und effiziente Produktion verlassen.

In der Frischmilchproduktion von Arla Foods in Großbritannien werden 90 maßgefertigte Transportroboter von ek robotics eingesetzt, um einen effizienten Transport im Kühlhaus zu gewährleisten. Ein besonderes Highlight ist die kontinuierliche Routenoptimierung, die Staus vermeidet und somit maximale Effizienz ermöglicht. Die Transportroboter arbeiten rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Fahrerlose Transportsysteme steigern die Effizienz und entlasten Fachkräfte

Fahrerlose Transportsysteme stellen eine innovative Lösung für Unternehmen dar, um ihre Effizienz zu steigern und ihre Fachkräfte zu entlasten. Durch die transparenten Materialflüsse und den zuverlässigen Materialtransport können Unternehmen ihre Produktionsabläufe optimieren und Zeit- sowie Ressourceneinsparungen erzielen. Darüber hinaus tragen die fahrerlosen Transportsysteme zur Sicherheit bei, indem sie gefährliche Aufgaben übernehmen und somit das Risiko für menschliche Fehler reduzieren.

Fahrerlose Transportsysteme haben sich als Schlüsseltechnologie in der Intralogistik etabliert. Sie sind maßgebliche Treiber für die Effizienzsteigerung und Innovation in den Unternehmen. Angesichts des anhaltenden Trends zur Automatisierung wird der Einsatz dieser Transportsysteme weiter zunehmen. Ronald Kretschmer, Chief Sales Officer bei ek robotics, betont die Bedeutung dieser Technologie für die Optimierung von Prozessen und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Die fortschreitende Entwicklung und Weiterentwicklung dieser Systeme wird in Zukunft eine noch größere Rolle spielen.

Fahrerlose Transportsysteme bieten Unternehmen entscheidende Wettbewerbsvorteile, indem sie eine effiziente und sichere Intralogistik ermöglichen. Durch die maßgeschneiderten Automatisierungslösungen von ek robotics werden transparente Materialflüsse geschaffen, die zu einer gesteigerten Effizienz führen. Gleichzeitig entlasten die Fahrerlosen Transportsysteme Fachkräfte von repetitiven und monotonen Aufgaben, wodurch sie effizienter eingesetzt werden können. Durch den Einsatz dieser Schlüsseltechnologie wird die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen langfristig verbessert. ek robotics wird zudem kontinuierlich sein Lösungs- und Produktionsportfolio weiterentwickeln, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.