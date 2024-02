Effiziente Kostenreduktion und Sicherheit durch objektive Fahrstilanalyse

Die Fahrstilanalyse von YellowFox ermöglicht Unternehmen eine objektive Bewertung des Fahrverhaltens, um Kosten im Fuhrpark zu senken und die Sicherheit der Fracht zu gewährleisten. Besonders in Zeiten steigender Energiepreise ist es entscheidend, den Kraftstoffverbrauch zu minimieren. YellowFox bietet eine vielseitige Lösung, unabhängig von Hersteller und Fahrzeugtyp. Die Analyse basiert auf objektiven Daten wie Beschleunigung, Bremsverhalten, Geschwindigkeitsüberschreitungen und G-Kräften in Kurven. Infrastrukturelle Bedingungen fließen ebenfalls in die Bewertung ein.



Kosten senken und Sicherheit gewährleisten: Fahrstilanalyse von YellowFox

Die Fahrstilanalyse von YellowFox ermöglicht eine detaillierte Auswertung des Fahrverhaltens anhand objektiver Daten, die direkt aus dem Fahrzeug stammen. Dabei werden verschiedene Faktoren wie Beschleunigung, Bremsverhalten, Geschwindigkeitsverstöße und G-Kräfte bei Kurvenfahrten berücksichtigt. Zudem fließen auch infrastrukturelle Bedingungen wie Serpentinen oder flaches Land in die Bewertung mit ein. Diese umfassende Analyse ermöglicht es Unternehmen, gezielt Maßnahmen zur Verbesserung der Fahrweise und zur Kosteneinsparung im Fuhrpark abzuleiten.

Effektive Fahrstilanalyse zur Förderung umsichtiger und ressourcenschonender Fahrweise

Die Fahrstilanalyse ermöglicht Unternehmen eine umfassende Bewertung des Fahrverhaltens. Dabei können individuelle Schwerpunkte gesetzt werden, wie beispielsweise vorausschauendes Fahren. Dadurch wird eine verantwortungsvolle und ressourcenschonende Fahrweise gefördert. Die Ergebnisse der Analyse dienen als Grundlage für gezielte Schulungsmaßnahmen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu verbessern. Unternehmen profitieren somit von einer effizienteren Fahrzeugnutzung und können gleichzeitig die Kosten senken.

Kosten senken und Fahrer motivieren: Prämiensystem dank Fahrstilanalyse von YellowFox

Durch die Fahrstilanalyse von YellowFox haben Unternehmen die Möglichkeit, ein Prämiensystem einzuführen. Mitarbeiter, die durch eine wirtschaftlichere Fahrweise Einsparungen erzielen, können von einem Teil dieser Einsparungen profitieren. Dadurch wird ein Anreiz geschaffen, verantwortungsvoll zu fahren und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks zu erhöhen.

