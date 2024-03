Effektives Energiemanagement in Gebäuden – Lösungen von FEGA & Schmitt

Auf der „Light and Building 24“ Messe in Frankfurt präsentiert FEGA & Schmitt vom 03. bis 08. März 2024 ihre innovativen Lösungen für energietechnisch fortschrittliche Sektorenkopplung und effektives Energiemanagement in Gebäuden. Besuchen Sie den Stand B01 im Portalhaus, Halle 11.VIA, um mehr über die vielfältigen Vorteile zu erfahren.



FEGA & Schmitt: Unterstützung bei ganzheitlicher Gebäudesteuerung und Energiemanagement

FEGA & Schmitt unterstützt seine Kunden dabei, eine ganzheitliche Gebäudesteuerung zu planen und umzusetzen. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach Wärmepumpen, Wallboxen, Speichern und Photovoltaikanlagen ist es entscheidend, diese Elemente in die Gebäudeautomation zu integrieren. Die Fachleute von FEGA & Schmitt verfügen über umfangreiche Fachkenntnisse und langjährige Erfahrung und helfen ihren Kunden dabei, ein effizientes Energiemanagement in ihren Gebäuden zu realisieren. Von der Erstellung des Pflichtenhefts bis zur KNX-Konfiguration übernimmt FEGA & Schmitt alle Schritte und sorgt dafür, dass die technischen Systeme optimal aufeinander abgestimmt sind.

FEGA & Schmitt bietet zertifizierte KNX-Schulungen im eigenen Schulungszentrum

FEGA & Schmitt ist der einzige Elektrogroßhandel in Deutschland, der im eigenen Schulungszentrum zertifizierte KNX-Schulungen anbietet. Handwerker haben die Möglichkeit, von praxiserfahrenen Dozenten zu profitieren und ihr Fachwissen im Bereich der modernen Gebäudetechnik zu erweitern. Das Schulungsangebot ist sowohl in der App- als auch in der Desktopversion der FEGA & Schmitt-Prokademie verfügbar.

Informieren Sie sich über die neuesten Entwicklungen der Gebäudetechnik bei FEGA & Schmitt

