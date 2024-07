FEGA & Schmitt, ein führender Elektrogroßhändler, hat in Bamberg eine neue Niederlassung eröffnet. Kunden aus Oberfranken können ihre bestellte Ware nun direkt abholen und sich vor Ort beraten lassen. Diese Erweiterung ist die 61. Niederlassung des Unternehmens und umfasst eine Fläche von 400 Quadratmetern. Die Eröffnung wurde mit einer feierlichen Veranstaltung begangen, bei der etwa 120 Gäste anwesend waren.



FEGA & Schmitt eröffnet neue Niederlassung in Bamberg mit erstklassigem Kundenservice

Mit der Eröffnung der Niederlassung in Bamberg bietet FEGA & Schmitt seinen Kunden einen erstklassigen Kundenservice und eine große Auswahl an abholbereiten Elektroartikeln.

FEGA & Schmitt eröffnet neue Niederlassung in Bamberg

Mit der Eröffnung der neuen Niederlassung in Bamberg erweitert FEGA & Schmitt seine Präsenz in Deutschland auf insgesamt 61 Standorte. Neben einem breiten Sortiment an Produkten bietet das Unternehmen auch umfangreiche Dienstleistungen an. Die Experten von FEGA & Schmitt unterstützen Fachbetriebe bei der Besetzung von Personallücken in den Bereichen Photovoltaik, Montage und Gebäudetechnik. Dabei legt das Unternehmen großen Wert darauf, Elektro-Fachbetrieben in allen Belangen zur Seite zu stehen und individuelle Lösungen anzubieten.

FEGA & Schmitt setzt auf E-Mobilität und Regenerative Energien

FEGA & Schmitt setzt sich aktiv für die Förderung der E-Mobilität und den Einsatz von regenerativen Energien ein. Das Unternehmen verfolgt eine zukunftsorientierte Strategie und sieht es als seine Verantwortung an, einen wichtigen Beitrag zur Energiewende zu leisten.

FEGA & Schmitt präsentiert umfangreiche Dienstleistungen bei Niederlassungseröffnung in Bamberg

Während der feierlichen Eröffnung der neuen Niederlassung in Bamberg präsentierten Fachberater aus unterschiedlichen Bereichen die umfangreichen Dienstleistungen von FEGA & Schmitt. Sie standen Geschäftspartnern, Kunden und Lieferanten zur Verfügung und beantworteten deren Fragen. Das Unternehmen legt großen Wert auf das Fachwissen und die Erfahrung seiner Fachberater. Diese unterstützen die Kunden dabei, maßgeschneiderte Lösungen für ihre spezifischen Anforderungen im Bereich Elektrotechnik zu finden.

Expansion von FEGA & Schmitt: Neue Niederlassung in Bamberg

Die neueröffnete Niederlassung in Bamberg ist ein weiterer Beweis für das kontinuierliche Wachstum von FEGA & Schmitt im deutschen Markt. Kunden in der Region Oberfranken können nun von einem herausragenden Kundenservice und einer vielfältigen Produktpalette profitieren.