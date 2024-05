FemtoLux30: Revolutionäre ultraschnelle Mikrobearbeitung für Glas und Keramik

Der Einsatz von Femtosekundenlasern in der Materialbearbeitung bietet gegenüber herkömmlichen Verfahren und Nanosekundenlasern bedeutende Vorteile. Durch die präzise Bearbeitung von Materialien wie Glas und Keramik ohne thermische Schädigung des umliegenden Materials eröffnen sich neue Möglichkeiten in der Mikrobearbeitung. Dieser Durchbruch begeistert Wissenschaftler und Industrieexperten gleichermaßen und ermöglicht eindrucksvolle Ergebnisse mit hoher Oberflächenqualität.



Die Forschungsergebnisse der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Abtragrate durch den Einsatz von GHz-Bursts statt des herkömmlichen Einzelpulsmodus deutlich gesteigert werden kann, ohne die Qualität des Prozesses zu beeinträchtigen. Diese Entdeckung ist besonders für industrielle Anwendungen von großer Bedeutung, da das volle Potenzial der ultraschnellen Lasermaterialbearbeitung ausgeschöpft werden kann. Der Femtosekundenlaser FemtoLux30 wurde speziell für die Lasermikrobearbeitung entwickelt und ist ein kostengünstiges und vielseitiges Werkzeug.

Der FemtoLux30 ist ein äußerst vielseitiges Werkzeug für Wissenschaft und Industrie. Dank seiner Flexibilität ermöglicht er ultraschnelle Mikrobearbeitung in einer bisher unerreichten Präzision. Mit dem flexiblen MHz- und GHz-Burst-Modus eröffnet er völlig neue Möglichkeiten in der Prozessoptimierung. Der Pulse-on-Demand-Modus gewährleistet perfekte Ergebnisse, selbst bei komplexen Geometrien. Die innovative „dry cooling“ Kühlmethode in Industriequalität reduziert nicht nur den Wartungsaufwand, sondern auch den Stromverbrauch erheblich. Darüber hinaus bietet der Hersteller einen umfangreichen Service und Support für mindestens 10 Jahre.

Der FemtoLux30 ist ein leistungsstarker Laser, der eine beeindruckende pulswiederholrate von Einzelschuss bis 4 MHz bietet. Mit seiner einstellbaren Pulsdauer von weniger als 1 ps bis 350 fs liefert er eine hohe Präzision. Zudem verfügt der Laser über den Pulse-on-Demand-Modus mit einem Jitter von weniger als 20 ns, was eine konsistente und äquidistante Pulsabstand in der Mikromaterialbearbeitung ermöglicht. Mit einer Gesamtpulsenergie von bis zu 450 µJ im Burst-Modus bietet der FemtoLux30 eine beeindruckende Leistung für industrielle Anwendungen.

Der FemtoLux30 verfügt über eine innovative Kühlung namens „dry cooling“, die auf einer Kompressionskältemaschine basiert. Im Vergleich zu herkömmlichen Wasserkühlern reduziert diese Kühlung den Stromverbrauch um fast 50 Prozent. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Kühlung wartungsfrei ist und über viele Jahre hinweg zuverlässig funktioniert, da weder Kühlwasser noch Filter gewechselt werden müssen.

Der FemtoLux30 zeichnet sich durch seinen einzigartigen Burst-Modus aus, der eine hohe Flexibilität bietet. Durch das zum Patent angemeldete Active Fiber Loop-Verfahren können im GHz-Burst-Modus bis zu 1100 Pulse und im MHz-Burst-Modus bis zu 10 Pulse erzeugt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, MHz- und GHz-Bursts zu kombinieren. Die einstellbare Pulsform der Bursts eröffnet neue Wege zur Untersuchung der Licht-Materie-Wechselwirkung und zur Optimierung industrieller Prozesse wie Bohren, Schneiden oder Oberflächenstrukturierung. Dies ermöglicht perfekte Bearbeitungsergebnisse bei optimierten Abtragsraten.

Der FemtoLux30, ein technisch innovativer Femtosekundenlaser, wurde Anfang 2024 mit dem prestigeträchtigen SPIE Prism Award in der Kategorie Laser ausgezeichnet. Dieser renommierte Preis würdigt die herausragende Produktentwicklung der litauischen Laserindustrie und bestätigt die hohe Qualität und Leistungsfähigkeit des FemtoLux30.

TOPAG ist ein zuverlässiger Partner für deutschsprachige Kunden der litauischen Laserhersteller. Das Unternehmen bietet einen umfassenden Service, der von der Auswahl des richtigen Lasersystems bis zur langfristigen Betreuung und Wartung reicht. Durch standardisierte Prozesse und ein ISO9001-zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem wird stets höchste Qualität gewährleistet. TOPAG pflegt langfristige Beziehungen zu seinen Kunden und arbeitet kontinuierlich daran, ihre Zufriedenheit zu verbessern.

