Feuerverzinkerei Karger reaktiviert Werk in Bad Wurzach

Nach einer vorübergehenden Stilllegung im Oktober 2022 hat die Feuerverzinkerei Karger ihr Werk in Bad Wurzach wieder in Betrieb genommen. Die Übernahme der MEGA Pulverbeschichtungen GmbH hat dem Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnet und den Standort Bad Wurzach wiederbelebt. Kunden profitieren nun von einem erweiterten Portfolio an Dienstleistungen, einschließlich Verzinken, Pulverbeschichten, Feinverputzen und Sandstrahlen. Die Wiederinbetriebnahme des Werks ermöglicht es, Aufträge schnell und effizient abzuwickeln. In den nächsten ein bis zwei Jahren sollen die Mitarbeiterzahl von anfangs 14 auf 40 erhöht werden. Dies wurde durch die Unterstützung der örtlichen Sparkassen, insbesondere der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen, ermöglicht.



Bad Wurzach: Logistikzentrum und möglicher Verzinkungsstandort der Karger Feuerverzinkerei

Die Feuerverzinkerei Karger ermöglicht ihren Kunden nicht nur die Anlieferung von Waren in ihren Werken, sondern bietet auch eine hausinterne Logistik an. Das Werk in Bad Wurzach erfüllt seit Juni 2024 die Funktion eines Logistikzentrums, in dem Waren angenommen und verteilt werden. Darüber hinaus wird derzeit erwogen, das Werk wieder als vierten Verzinkungsstandort in Betrieb zu nehmen.

Nach einer umfassenden Renovierung wurde das Werk am 3. März wiedereröffnet und ist bereit, Aufträge aus der Region anzunehmen. Die kontinuierliche Auslastung der Mitarbeiter wird durch eine solide Kundenbasis gewährleistet. Obwohl die Auftragslage schwach ist, können die gesunkenen Energiepreise dazu beitragen, einen kostendeckenden Betrieb in Bad Wurzach zu ermöglichen.

Tag der offenen Tür: Blick hinter die Werktore bei Karger

Am 19. Juli öffnet die Feuerverzinkerei Karger ihre Türen für interessierte Besucher. Dabei erhalten die Gäste die Möglichkeit, hinter die Kulissen des Unternehmens zu schauen und mehr über das Feuerverzinken sowie das Familienunternehmen zu erfahren. Zusätzlich ist Karger auch in den sozialen Medien präsent und teilt regelmäßig Informationen zu Oberflächenveredelungen, Innovationen, Nachhaltigkeit und den Personen hinter dem Erfolg des Unternehmens.

Erfolgreiche Entwicklung: Firmengruppe Karger seit 1962 im Industriebereich

Die Firmengruppe Karger ist ein erfolgreiches Unternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 1962 kontinuierlich gewachsen ist. Spezialisiert auf Feuerverzinkung und die Herstellung von Sondergitterrosten, betreibt das Unternehmen vier Standorte in Süddeutschland und beschäftigt rund 230 Mitarbeiter. Durch stetige Weiterentwicklung und Modernisierung hat sich Karger zu einem modernen Industriebetrieb entwickelt, der hochwertige Dienstleistungen und Produkte in der Oberflächenveredelung anbietet.

Die Feuerverzinkerei Karger bietet ein breites Leistungsspektrum an, das von der Feuerverzinkung von Schlosserartikeln, Serienteilen, Stahl- und Fassadenkonstruktionen bis hin zu Parksystemen reicht. Besonders erwähnenswert ist die hauseigene Schleuderverzinkungsanlage, die eine hohe Kapazität für die Verzinkung von Kleinteilen ermöglicht. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch in der Produktion von Gitterrosten nach individuellen Kundenwünschen tätig. Die pünktliche An- und Abtransport der Waren wird durch die hauseigene LKW-Flotte sichergestellt.

MEGA Pulverbeschichtungen GmbH: Experte für Großteile und Oberflächenveredelung

Die MEGA Pulverbeschichtungen GmbH wurde 2004 als Lohnbeschichtungsbetrieb für metallverarbeitende Betriebe gegründet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Beschichtung von Großteilen und bietet Pulverbeschichtung sowie Sandstrahlen an. Mit Formaten von bis zu 10 mal 1,5 mal 3 Metern und einem Gewicht von bis zu zwei Tonnen können Werkstücke in verschiedenen Farben und Oberflächenstrukturen beschichtet werden. Seit der Übernahme durch die Firmengruppe Karger beschäftigt das Unternehmen rund 30 Mitarbeiter.

Wiedereröffnung des Werks in Bad Wurzach bietet Vorteile für Kunden und Standort

Die Wiederinbetriebnahme des Werks in Bad Wurzach ermöglicht es der Feuerverzinkerei Karger, ihr Leistungsangebot zu erweitern und Kunden mit einem umfassenden Portfolio an Dienstleistungen zu bedienen. Dadurch können Aufträge effizient bearbeitet und komplett abgedeckt werden. Die Unterstützung der örtlichen Sparkassen sowie die positive Aussicht auf steigende Auftragszahlen geben Anlass zur Hoffnung auf einen erfolgreichen Neustart des Werks. Interessierte haben zudem die Möglichkeit, bei der Firmengruppe Karger spannende Einblicke in die Arbeitsprozesse zu erhalten und das Unternehmen näher kennenzulernen.