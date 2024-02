Karger erweitert Leistungsspektrum durch Übernahme von MEGA Pulverbeschichtungen

Die Feuerverzinkerei Karger hat ihr Geschäftsfeld erweitert und die MEGA Pulverbeschichtungen GmbH übernommen, um ihr Angebot in der Oberflächenveredelung von Stahlprodukten zu erweitern. Diese strategische Übernahme ermöglicht es Karger, seine Kunden umfassend zu bedienen und ihnen eine Komplettlösung anzubieten, um ihre Produkte vor Korrosion zu schützen. Mit den einzigartigen technischen Möglichkeiten von MEGA, einschließlich der elektrostatischen Pulverbeschichtung und des Sandstrahlverfahrens, erweitert Karger sein Leistungsspektrum und stärkt seine Position auf dem Markt.



Karger erweitert Portfolio durch Übernahme von MEGA Pulverbeschichtungen

Die Übernahme der MEGA Pulverbeschichtungen GmbH eröffnet Karger die Möglichkeit, einen spezialisierten Lohnbeschichtungsbetrieb für Großteile zu erwerben. Dieser Betrieb zeichnet sich durch seine einzigartigen technischen Möglichkeiten aus, die in der Umgebung nicht zu finden sind. Neben der elektrostatischen Pulverbeschichtung bietet das Unternehmen auch ein hauseigenes Sandstrahlverfahren an. Diese Vielfalt an Leistungen hat letztendlich den Kauf begünstigt und ermöglicht es Karger, seine Marktposition weiter auszubauen.

Kontinuität am Standort: MEGA Pulverbeschichtungen GmbH bleibt eigenständig

Die MEGA Pulverbeschichtungen GmbH wird auch nach der Übernahme weiterhin eigenständig und am bisherigen Standort geführt. Dank der strategischen Partnerschaft mit Karger, einem Unternehmen mit ähnlichen Zielen und Werten, kann eine reibungslose Nachfolgeregelung aufgrund des Alters der bisherigen Gesellschafter ermöglicht werden. Peter Schwendinger bleibt Geschäftsführer und sein Bruder Walter übernimmt die Rolle des Produktionsleiters. Zudem besteht das Bestreben, die bereits bestehenden Synergien mit der benachbarten Firma Zargen Bösch weiter auszubauen und zu erhalten.

Vereinfachte Logistik: Alles aus einer Hand für Kunden

Durch den Zusammenschluss von Karger und MEGA profitieren nicht nur Zargen Bösch, sondern auch alle anderen Bestandskunden beider Unternehmen. Die Kunden erhalten nun die Möglichkeit, über einen Auftrag alles aus einer Hand zu erhalten. Die Leistungen des Feuerverzinkens, Sandstrahlens und Pulverbeschichtens werden angeboten, während die Logistik der verzinkten und beschichteten Ware durch die eigene LKW-Flotte der Firmengruppe Karger deutlich vereinfacht wird. Die Waren können schnell und effizient in den Werken bearbeitet und zuverlässig bis zum Kunden abgeholt und geliefert werden.

Firmengruppe Karger erwartet steigende Nachfrage trotz Wirtschaftslage

Die Firmengruppe Karger zeigt trotz der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen eine optimistische Haltung und erwartet eine steigende Nachfrage. Die Übernahme der MEGA Pulverbeschichtungen GmbH eröffnet neue Chancen, um sowohl neue Kunden zu gewinnen als auch das Leistungsspektrum weiter auszubauen. Das Werk in Bad Wurzach wird vorübergehend als Logistikzentrum genutzt, während in Zukunft eine mögliche Erweiterung der Kapazitäten der vierten Verzinkerei in Betracht gezogen wird. Die geplante Wiederaufnahme der Zinkbeschaffungsanlage im September stellt einen weiteren positiven Schritt dar.

Feuerverzinkerei Karger: Experte für Oberflächenveredelung und Gitterroste

Die Feuerverzinkerei Karger ist ein etablierter Industriebetrieb, der seit 1962 kontinuierlich gewachsen ist. Das Familienunternehmen verfügt über vier Standorte in Süddeutschland und beschäftigt rund 220 Mitarbeiter. Mit einem Jahresumsatz von 25 Millionen Euro ist Karger ein Experte auf dem Gebiet der Feuerverzinkung und der Herstellung von Sondergitterrosten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch Sandstrahlarbeiten und die Herstellung von Gitterrosten an. Die hohe Qualität der Produkte und der zuverlässige Transport werden durch die hauseigene LKW-Flotte gewährleistet.

Spezialist für Großteile: MEGA Pulverbeschichtungen GmbH im Fokus

Die MEGA Pulverbeschichtungen GmbH ist ein Fachbetrieb für die Lohnbeschichtung von Metallteilen. Das Unternehmen hat sich auf die Beschichtung von Großteilen mit beeindruckenden Abmessungen und Gewicht spezialisiert. Mit einer Vielzahl von Farben und Oberflächenstrukturen werden die Werkstücke pulverbeschichtet, um ihnen eine attraktive und schützende Oberfläche zu verleihen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch hochwertige Sandstrahlarbeiten an. Mit einem beeindruckenden Jahresumsatz von rund 3,5 Millionen Euro ist die MEGA Pulverbeschichtungen GmbH ein verlässlicher Partner für metallverarbeitende Betriebe.

Experten für Tür- und Tortechnik: Zargen Bösch im Fokus

Zargen Bösch ist ein renommiertes Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Tür- und Tortechnik spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1971 hat das Unternehmen sich einen Namen gemacht für die Produktion von Industrietoren, Garagentoren, Brandschutztoren, Schnelllauftoren, Verladeeinrichtungen und Hofeinfahrtstoren. Mit modernen Produktionsstandorten in Schwarzach/Vorarlberg und Widnau (Schweiz) bietet Zargen Bösch individuelle Lösungen von höchster Qualität, die den spezifischen Kundenanforderungen gerecht werden. Der Jahresumsatz des Unternehmens liegt bei etwa 6,2 Millionen Euro.

Die Übernahme der MEGA Pulverbeschichtungen GmbH durch die Feuerverzinkerei Karger eröffnet beiden Unternehmen und ihren Kunden zahlreiche Vorteile. Mit der Erweiterung des Leistungsspektrums können Kunden nun eine umfassende Lösung aus einer Hand erhalten, während die Logistik dank der eigenen LKW-Flotte effizienter gestaltet wird. Die Firmengruppe Karger ist zuversichtlich, dass die Nachfrage in Zukunft wieder steigen wird und erhofft sich durch den Zukauf neue Kunden. Insgesamt stärkt die Übernahme die Marktpräsenz und ermöglicht beiden Unternehmen, ihre Kompetenzen weiter auszubauen.