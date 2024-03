der Überschrift:

Die PREPADOS V5 ist eine hochmoderne Löse- und Dosieranlage, die es ermöglicht, verschiedene Chemikalien präzise und flexibel zu dosieren. Mit ihrer Fähigkeit, sowohl Pulver, Granulate als auch Flüssigkonzentrate zu benetzen und zu lösen, stellt sie eine vielseitige Lösung dar. Ein besonderer Vorteil ist, dass die Anlage dabei keinen Staub erzeugt, was die Arbeitssicherheit erhöht. Mit der PREPADOS V5 können Chemikalien effizient und sicher dosiert werden.



Vielseitige Ein-Kammer-Anlage für Pulver und Granulat mit Edelstahldosiersystem

Die PREPADOS V5 ist eine Ein-Kammer-Anlage, die für die Dosierung von Trockengut entwickelt wurde. Sie besteht aus hochwertigem Edelstahl und eignet sich sowohl für die Verarbeitung von Pulver als auch von Granulat. Der Vorratstrichter hat eine großzügige Kapazität von 50 Litern, während der Dosierer-Antrieb über einen Frequenzumrichter stufenlos reguliert werden kann. Dadurch ermöglicht die PREPADOS eine präzise und flexible Dosierung verschiedener Materialien.

Effiziente Wassermengenerfassung und Lösungskonzentration für die PREPADOS V5

Die PREPADOS V5 verfügt über eine Lösewasserapparatur, die einen kontinuierlichen Wassereintrag in das Mischsystem gewährleistet. Dies wird durch den Einsatz von Absperrventilen, Schmutzfängern, Reduzierventilen, Manometern aus Edelstahl mit Öldämpfung und Elektroventilen erreicht. Dadurch wird die genaue Wassermenge erfasst und die Lösungskonzentration proportional gesteuert. Die Anlage ist in der Lage, je nach Größe, eine Leistung von 1000 l/h bis 5000 l/h gebrauchsfertiger Lösung zu erreichen. Die Lösungskonzentration kann dabei flexibel von 1% bis 20% eingestellt werden.

Präzise Kontrolle durch Steuerung mit Siemens 1200-er CPU

Die Steuerung der PREPADOS V5 erfolgt mithilfe der Siemens 1200-er CPU. Dies ermöglicht eine äußerst präzise Kontrolle über die Anlage. Ein integrierter Fehlermeldungsspeicher erfasst mögliche Störungen, die zur Fehlerauswertung genutzt werden können. Zusätzlich kann der Fehlerspeicher über eine SD-Karte ausgelesen werden. Softwareupdates können bequem über die USB-Schnittstelle durchgeführt werden. Eventuelle Störungen an Antrieben und Sensoren werden direkt am Touchpanel angezeigt.

Die PREPADOS V5 verwendet verschleißarme Hybrid-Motorstarter zur Ansteuerung der Antriebe, was eine hohe Betriebssicherheit gewährleistet. Zusätzlich stehen potentialfreie Meldekontakte zur Verfügung, um Störungen und Fehler zu überwachen. Die Kommunikation mit dem Leitsystem kann flexibel über Profibus DP oder Ethernet/Profinet erfolgen, was eine einfache Integration in bestehende Systeme ermöglicht.

Effektive Niveaumessung und Betriebssicherheit dank robustem Druckmesssystem

Die Niveaumessung wird durch eine robuste Druckmessdose mit Analogausgang und optischer Darstellung am V5-Bedienpanel durchgeführt. Dabei werden Schaltpunkte für Min. und Max. sowie Trockenlauf anhand des Analogsignals erzeugt und am Touchpanel angezeigt. Um die Betriebssicherheit zu erhöhen, ist zudem ein Niveauschalter für Überlauf integriert. Optional kann die Anlage auch eine Konzentratpumpe steuern und überwachen. Es besteht außerdem die Möglichkeit, ein Pulverfördergerät aus der AIRLIFT 3 Serie oder eine Förderschnecke mit Niveauauswertung und Alarmierung bei Pulvermangel in die Anlage zu integrieren.

Komfortable Bedienung der PREPADOS V5 über Colour-Touchpanel

Die PREPADOS V5 zeichnet sich durch eine äußerst komfortable Bedienung über das Colour-Touchpanel aus. Besonders praktisch ist die übersichtliche Darstellung des Fließschemas, die einen schnellen Überblick über den aktuellen Zustand der Anlage und den Betrieb der einzelnen Komponenten ermöglicht. Dadurch wird die Bedienung der Anlage deutlich erleichtert und Fehler können schnell erkannt und behoben werden. Die intuitive Benutzeroberfläche des Touchpanels trägt dazu bei, dass auch unerfahrene Bediener die Anlage problemlos nutzen können.

Flexible Dosierung und präzise Aufbereitung: Die Vorteile der PREPADOS V5

Die PREPADOS V5 ist eine hochmoderne und fortschrittliche Löse- und Dosieranlage, die eine präzise und effiziente Aufbereitung von verschiedensten Chemikalien ermöglicht. Dank ihrer flexiblen Dosierung kann sie optimal an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden. Die integrierten Steuerungs- und Überwachungsfunktionen gewährleisten eine zuverlässige und sichere Bedienung der Anlage. Die benutzerfreundliche Bedienung und die übersichtliche Darstellung des Fließschemas machen die PREPADOS V5 zu einer idealen Lösung für die Dosierung von Chemikalien in professionellen Anwendungen.