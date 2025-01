Effiziente Temperierung im Labor: Flexibles Heizelement für präzise Temperaturen

Die HORN GmbH aus Gottmadingen bietet flexible Heizelemente aus Silikon mit integrierten elektrischen Heizelementen an, die eine präzise Temperierung im Labor ermöglichen. Mit einer maximalen Temperatur von 240°C bieten diese Heizelemente eine hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Sie sind in verschiedenen Formen wie Wärmeplatten, Heizmatten, Heizmanschetten und Behälterheizungen erhältlich und können je nach Bedarf punktgenau oder gleichmäßig Wärme abgeben. Durch ihre robuste Bauweise sind sie langlebig und können problemlos gereinigt werden. Darüber hinaus sind sie vakuumsicher, was ihre Anwendungsmöglichkeiten erweitert.



Effiziente Temperierung im Labor durch flexible Heizelemente von HORN

