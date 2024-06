FUJI präsentiert auf der SMTconnect Messe innovative Komponenten für die Smart Factory 2.0

FUJI stellt auf der SMTconnect Messe in Nürnberg die Komponenten für ihre Smart Factory 2.0 vor. Diese beinhaltet Bestückungsmaschinen und neu entwickelte RH-Bestückungsköpfe. Das Hauptziel dieser Smart Factory ist es, Platzierungsfehler, Maschinenbediener und Maschinenstopps auf null zu reduzieren. Durch die Vernetzung aller produktionsrelevanten Aufgaben in der FUJI Smart Factory 2.0 wird die Produktion um 22 Prozent beschleunigt.



Effiziente Produktion dank der R-Maschinenreihe und der NXTR-S

Die R-Maschinenreihe von FUJI verbessert die Produktionsvorbereitung und Wartung sowie automatisierte manuelle Bestückungsprozesse. Mit ihrer modular aufgebauten NXTR-S ermöglicht FUJI schnelle Anpassungen in der SMT-Bestückung. Die AIMEXR Maschine von FUJI ist speziell auf den störungsfreien Betrieb ausgelegt und hat eine Kapazität von bis zu 130 verschiedenen Teiletypen. Durch die Verwendung dieser Maschinen wird die Effizienz und Produktivität in der Fertigung erheblich gesteigert.

Die sFAB-D ist eine automatisierte Maschine, die den arbeitsintensiven THT-Bestückungsprozess übernimmt und dabei eine hohe Präzision und Effizienz gewährleistet. Sie kann problemlos mit verschiedenen Teilegrößen, Formen und Anlieferarten von bedrahteten Bauteilen bis hin zu großen speziellen Bauteilen umgehen.

Die Automatisierung in der Smart Factory von FUJI hat das Ziel, manuelle Bedienaufgaben zu minimieren und die Prozesse zu vereinfachen und zu beschleunigen. Dadurch wird die SMT-Fertigung flexibler gestaltet. Die neuen RH-Bestückungsköpfe ermöglichen die Anpassung der Überfahrhöhe und bieten Präzision und Anpassbarkeit, um eine flexible Fertigung zu ermöglichen.

Durch die Integration eines innovativen 2RV-Moduls, RH28-Köpfen, W08t-Zuführungen und MFU-63-Zuführungswagen in der NXTR wurde der Durchsatz erheblich gesteigert. Mit einer Geschwindigkeit von 120.000 Bt/h bietet die NXTR eine beeindruckende Verbesserung von 39 Prozent im Vergleich zum Vorgängermodell NXT III. Diese Kombination ermöglicht eine effiziente und schnelle Bestückung von Bauteilen und optimiert somit den Produktionsprozess.

Die Automatisierungslösungen von FUJI tragen dazu bei, manuelle Tätigkeiten zu minimieren und den Fachkräftemangel zu bekämpfen. Gleichzeitig wird auch auf die Energieeffizienz der Maschinen Wert gelegt, um den Zielen der Energiewende in der Industrie gerecht zu werden. Stefan Janssen, Managing Director der FUJI EUROPE CORPORATION GmbH, betont die Bedeutung dieser Lösungen für Unternehmen, um den steigenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden und ihre Produktion bei Bedarf skalieren zu können.

Besucher der SMTconnect Messe haben die Möglichkeit, die NXTR-S in Aktion zu sehen und direkt in der Live-Produktionslinie am Fraunhofer IZM Stand 4-311 in Halle 4 zu erleben. Dort können sie die Leistungsfähigkeit und Effizienz dieser Bestückungsmaschine hautnah miterleben und sich von ihren Vorteilen überzeugen.

Die FUJI Smart Factory 2.0 bietet eine Vielzahl von Vorteilen, darunter die Minimierung von Platzierungsfehlern, Bedieneraufgaben und Maschinenstopps. Durch verkürzte Produktionszeiten und hohe Flexibilität in der Anpassung an verschiedene Bauteile und -gruppen steigert sie die Effizienz und Präzision. Darüber hinaus automatisiert sie THT-Bestückungsprozesse und trägt zur Energieeffizienz bei. Die Automatisierungslösungen von FUJI ermöglichen Unternehmen, ihre Produktion schnell an sich ändernde Marktanforderungen anzupassen und skalierbar zu bleiben.