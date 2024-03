Fusion von GKD Paderborn und OWL-IT stärkt Zukunftsfähigkeit der Region

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Ostwestfalen-Lippe-IT (OWL-IT) wurde am 30.01.2024 im großen Plenarsaal des Kreishauses Lippe konstituiert. Durch den Zusammenschluss der beiden kommunalen IT-Dienstleister GKD Paderborn und OWL-IT können die Verbandsmitglieder von gebündelten Leistungen profitieren. Diese Fusion bringt zahlreiche Vorteile für die Region Ostwestfalen-Lippe und das Land NRW mit sich.



Fusion zweier IT-Dienstleister stärkt Zukunftsfähigkeit der Region

Die Fusion der beiden IT-Dienstleister GKD Paderborn und OWL-IT ist ein bedeutender Schritt für die Zukunftsfähigkeit der Region Ostwestfalen-Lippe. Durch die Zusammenarbeit verbessern sich nicht nur der Austausch von Leistungen zwischen den IT-Dienstleistern, sondern auch die Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen. Dadurch wird es einfacher, Projekte über Kreis- und Verbandsgrenzen hinweg umzusetzen, was den Fortschritt in den Bereichen Digitalisierung, Cloudifizierung, Cyber-Security und Nachhaltigkeit der Kommunen vorantreibt.

Gemeinsame Fusion der GKD Paderborn und OWL-IT für regionale Fortschritte

Neue Verbandsversammlung des OWL-IT mit 94 Mitgliedern gebildet

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes OWL-IT setzt sich aus insgesamt 94 Mitgliedern zusammen. Die Anzahl der Vertreter, die von den Mitgliedern entsandt werden, variiert je nach Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune und kann zwischen einem und vier Vertretern liegen. An der Spitze des Verbands stehen Bürgermeister Kai Abruszat aus der Gemeinde Stemwede als Vorsitzender der Verbandsversammlung und Bürgermeister Nicolas Aisch aus der Stadt Borgentreich als sein Stellvertreter. Verbandsvorsteher ist Bürgermeister Burkhard Schwuchow aus der Stadt Büren, unterstützt von Bürgermeister Rüdiger Meier aus der Gemeinde Kirchlengern als Stellvertreter.

Bürgermeister Dirk Tolkemitt aus der Stadt Bad Salzuflen übernimmt die Führung des Verwaltungsrats, während Bürgermeister Bernd Dumcke aus der Stadt Spenge sein Stellvertreter ist. Die Geschäftsleitung wird von den erfahrenen Geschäftsleitern der fusionierten IT-Dienstleister GKD Paderborn, Bernd Kürpick, und krz Lemgo, Lars Hoppmann, übernommen.

Einheitliches Erscheinungsbild und Organisationsstruktur als nächster Schritt

Die OWL-IT legt bereits den Grundstein für ein einheitliches Erscheinungsbild, indem sie erste Bereiche im Unternehmen erfolgreich konsolidiert. Um die Fusion weiter voranzutreiben, wird als nächster Schritt eine Organisationsstruktur festgelegt.

Fusion der GKD Paderborn und OWL-IT stärkt Zukunftsfähigkeit

Große Zustimmung und Unterstützung für den Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan 2024, inklusive des Stellenplans, wurde in der konstituierenden Sitzung einstimmig angenommen. Diese eindeutige Zustimmung und Unterstützung verdeutlicht das hohe Maß an Vertrauen in die Fusion der beiden IT-Dienstleister und die geplanten Projekte der OWL-IT.

Erfolgreiche Umsetzung der Fusion von GKD Paderborn und krz Lemgo

Vor fast genau sieben Jahren begann der Prozess der Fusion zwischen der GKD Paderborn und krz Lemgo. Zu diesem Zeitpunkt wurden bereits die technischen Bereiche im gemeinsamen Zweckverband OWL-IT zusammengeführt. Die Satzung sah damals schon weitere Kooperationsmöglichkeiten in verschiedenen Stufen vor, die nun erfolgreich umgesetzt wurden.

Die Ostwestfalen-Lippe-IT (OWL-IT) ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen, das aktiv daran arbeitet, die Region voranzubringen. Durch die Fusion der beiden kommunalen IT-Dienstleister wird der Austausch von Leistungen verbessert und die Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen erleichtert. Die gewonnenen Synergien werden gezielt in die Digitalisierung, Cloudifizierung, Cyber-Security und Nachhaltigkeit der Kommunen investiert. Die OWL-IT ist bereit, die kommenden Herausforderungen anzugehen und die Region Ostwestfalen-Lippe erfolgreich in die Zukunft zu führen.