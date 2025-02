Zukunftssicher: Future Forgeworks setzt neue Maßstäbe in der nachhaltigen Stahlproduktion

Future Forgeworks hat mit der Errichtung der neuen Anlage einen wichtigen Schritt gemacht, um sich als führender Hersteller von umweltfreundlichem Betonstahl zu positionieren. Das Swanbank Green Steel Mill Project wird nicht nur niedrige Kohlenstoffemissionen und Produktionseffizienz gewährleisten, sondern auch neue Standards in der nachhaltigen Stahlproduktion setzen. Durch den Einsatz der innovativen Continuous Mill Technology (CMT(R)) wird ein energieeffizienter Stahlherstellungsprozess ermöglicht, der die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert und somit einen wichtigen Beitrag zur globalen Dekarbonisierung leistet.



Future Forgeworks beauftragt SMS group mit Lieferung innovativer Stahlanlage

Energiesparendes CMT(R)-Verfahren revolutioniert die Stahlherstellung

Das Continuous Mill Technology (CMT(R))-Verfahren revolutioniert die Stahlherstellung durch die direkte Lieferung von flüssigem Stahl an die Hochgeschwindigkeitsgießanlage. Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines traditionellen Nachwärmofens, der mit fossilen Brennstoffen betrieben wird. Diese innovative Integration senkt den Energieverbrauch und reduziert die Kohlenstoffemissionen erheblich. Die Technologie trägt somit zur globalen Reduzierung industrieller Emissionen bei und unterstützt die Bemühungen um eine nachhaltigere Produktion.

CO2-Reduktion von 30%: Walzstraße CMT(R) 350 revolutioniert Betonstahlwalzen

Die Walzstraße CMT(R) 350 ermöglicht eine CO2-Reduktion von bis zu 30 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren des Betonstahlwalzens, da kein Erdgas für die Wiedererwärmung von Knüppeln benötigt wird. SMS liefert die gesamte Anlage aus einer Hand und gewährleistet eine reibungslose Bereitstellung und Integration. Die Lieferung beinhaltet die Planung und Beschaffung neuer Stahlwerkseinrichtungen, einschließlich eines effizienten und nachhaltigen Lichtbogenofens (EAF), der mit Technologien ausgestattet ist, um Emissionen zu minimieren und die Sicherheit zu erhöhen.

Kooperation zwischen SMS und Future Forgeworks für optimierte Betriebskosten

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen SMS und Future Forgeworks wurde die Anlage so konstruiert, dass sie eine Optimierung der Betriebskosten ermöglicht und Future Forgeworks einen klaren Wettbewerbsvorteil auf dem Markt für Betonstahl verschafft. Die Integration von Mechanik, Elektrik und Automation gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und steigert die Produktivität des Unternehmens.

Die neue Anlage von Future Forgeworks in Australien hat das Ziel, die nachhaltige Stahlproduktion auf ein neues Niveau zu heben und den steigenden Bedarf an umweltfreundlichen Baumaterialien zu decken. Durch den Einsatz der innovativen SMS-Technologie wird das Swanbank Green Steel Mill Project einen beeindruckenden Beitrag zur Dekarbonisierung leisten, indem es die Emissionen im Vergleich zum aktuellen Markt um bis zu 90 Prozent reduziert. Die Zusammenarbeit zwischen der SMS group und Future Forgeworks wird Australien als Vorreiter in der nachhaltigen Stahlproduktion positionieren.

