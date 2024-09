Neuer GeBE-VARIO Plus Linerless Thermodrucker erleichtert Handling von Etiketten

Der GeBE-VARIO Plus Linerless Thermodrucker von GeBE Elektronik und Feinwerktechnik ist eine innovative Ergänzung des Produktportfolios. Mit seiner patentierten Linerless Presenter-Einheit eignet er sich perfekt für das Bedrucken von 4 bis 6 Zoll linerless Etiketten. Die Transportrollen der Presenter-Einheit bleiben klebstofffrei, was das Handling der Thermoetiketten deutlich vereinfacht und die Sicherheit erhöht. Durch die reduzierte Anzahl von Servicefällen können Unternehmen zudem Kosten einsparen. Der GeBE-VARIO Plus Linerless ist somit eine leistungsstarke Option für effizientes und kostengünstiges Etikettieren.



Innovative Lösung: Linerless Thermodrucker mit klebstofffreien Transportrollen

Dank der speziellen Konstruktion der Transportrollen der Presenter-Einheit des GeBE-VARIO Plus Linerless Thermodruckers bleibt der Klebstoff weitgehend von den Rollen fern. Dies erleichtert das Handling von Thermoetiketten mit freiliegender Kleberückseite erheblich und macht es sicherer und effizienter. Darüber hinaus führt die klebstofffreie Konstruktion zu einer Verringerung der Servicefälle und somit zu einer Kostenreduktion.

GeBE Elektronik präsentiert neuen Linerless Thermodrucker mit innovativer Lösung für Etikettierung

Der GeBE-VARIO Plus Linerless Thermodrucker wurde entwickelt, um den wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. Er eignet sich für verschiedene Anwendungsbereiche wie den Einzelhandel, die Logistik und die Lagerhaltung. Neben dem manuellen Etikettieren von Hand ermöglicht er auch das automatisierte Labeln. Mit seiner angepassten Form ist er eine leistungsstarke Lösung für Print & Apply-Systeme.

Neuer Thermodrucker ermöglicht einfaches und sicheres Etikettieren

Der GeBE-VARIO Plus Linerless Thermodrucker ermöglicht eine innovative und effiziente Lösung für das Bedrucken von Selbstklebeetiketten. Durch die klebstofffreien Transportrollen wird das Handling deutlich erleichtert, was zu einer erhöhten Sicherheit führt. Dies wiederum reduziert die Anzahl der Servicefälle und ermöglicht somit spürbare Kosteneinsparungen. Für Unternehmen, die effizient und kostengünstig etikettieren möchten, ist der GeBE-VARIO Plus Linerless eine leistungsstarke Option.