Platzsparender und robuster Thermodrucker für Print & Apply-Systeme

Der GeBE-VARIO Plus Linerless Thermodrucker von GeBE Elektronik und Feinwerktechnik ist eine speziell angepasste Version ihres bewährten Druckers, der für Print & Apply-Systeme entwickelt wurde. Mit seiner hohen Leistung und den zahlreichen Vorteilen ist er ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet. Durch sein robustes Gehäuse und den starken Motor gewährleistet er eine hohe Betriebsstabilität. Zudem ist er platzsparend und kann problemlos in OEM-Systeme integriert werden.



Platzsparender Thermodrucker mit hoher Betriebsstabilität und Robustheit

Der GeBE-VARIO Plus Linerless Thermodrucker überzeugt bereits in seiner Standardausführung durch seine hohe Betriebsstabilität und Robustheit. Dank seines extrem starken Motors und des stabilen Edelstahlgehäuses erfüllt er die anspruchsvollen Anforderungen an ein Thermodrucksystem für das Labeln. Darüber hinaus punktet der Drucker mit seiner kompakten Bauweise, wodurch er problemlos in OEM-Systeme integriert werden kann und wertvollen Platz spart.

Platzsparende und kostengünstige Print & Apply-Lösungen mit linerless Papierrollen

Der GeBE-VARIO Plus Linerless Thermodrucker bietet mit seinen linerless Papierrollen einen großen Vorteil gegenüber herkömmlichen Etiketten auf Trägerpapier. Durch ihre geringere Größe und das Wegfallen eines Aufwickelsystems ermöglichen sie die Umsetzung von kleineren und kostengünstigeren Print & Apply-Systemen.

Hohe Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit: Der GeBE-VARIO Plus Linerless Thermodrucker

Der GeBE-VARIO Plus Linerless Thermodrucker ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: 4 Zoll mit wahlweise 200 oder 300 dpi und 6 Zoll mit 200 dpi. Mit einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von bis zu 60 Tickets pro Minute und einer Geschwindigkeit von bis zu 300 mm pro Sekunde bietet er eine hohe Leistung. Der integrierte Abschneider erledigt mehrere hunderttausend Schnitte, ohne dass ein Service erforderlich ist, was eine zuverlässige und reibungslose Nutzung gewährleistet.

GeBE-VARIO Plus Linerless Thermodrucker: Optimale Ergebnisse durch kontinuierliche Anpassungen

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik ist ein Hersteller, der sich aktiv an den Anforderungen der Linerless Etikettierung in verschiedenen Branchen orientiert. Durch kontinuierliche Anpassungen des Linerless Sortiments stellt das Unternehmen sicher, dass der GeBE-VARIO Plus Linerless Thermodrucker immer optimale Ergebnisse liefert. Dieser Drucker findet Anwendung in Bereichen wie Logistik, Transport, Lagerhaltung, Einzelhandel und Packaging.

Effizientes Arbeiten: Der ideale Drucker für Print & Apply-Systeme mit hohem Durchsatz

Der GeBE-VARIO Plus Linerless Thermodrucker besticht durch seine kompakte Bauweise und seine leistungsstarken Funktionen, die ihn zur perfekten Lösung für Print & Apply-Systeme mit hohem Durchsatz machen. Durch die Verwendung von linerless Papierrollen ermöglicht er zudem die Realisierung kleinerer und preiswerterer Systeme. Der zuverlässige Betrieb und der hohe Durchsatz sorgen für effizientes Arbeiten in verschiedenen Branchen wie Logistik, Transport, Lagerhaltung, Einzelhandel und Packaging.