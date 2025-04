GGK GmbH & Co. KG arbeitet an intelligenten Kabelmanagement-Lösungen für smarte Fabriken

Eine zuverlässige und effiziente Verkabelung ist entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung einer digitalisierten und vernetzten Produktion. Das Unternehmen GGK GmbH & Co. KG hat erkannt, dass eine stabile physische Grundlage für die Kommunikation in smarten Fabriken unerlässlich ist. Als neues Mitglied im SEF Smart Electronic Factory e.V. arbeitet GGK gemeinsam mit anderen Vereinsmitgliedern an der Entwicklung von intelligenten Kabelmanagement-Lösungen, die eine optimale Vernetzung und Steuerung der Produktion ermöglichen. Gleichzeitig strebt GGK an, seine Omnichannel-Strategie durch die Integration von Produktion und Logistik weiter auszubauen.



GGK entwickelt intelligente Kabelmanagement-Lösungen für vernetzte Produktionsumgebungen

GGK GmbH & Co. KG, ein Spezialist für Leitungsführungssysteme, strebt danach, seine Produkte und Prozesse zu digitalisieren und zu vernetzen. Das Unternehmen erkennt das enorme Potenzial von intelligenten Kabelmanagement-Lösungen, die nahtlos in digitalisierte Produktionsumgebungen integriert werden können. Ein konkretes Beispiel dafür ist die Integration von Sensorik in ihre Produkte, wobei GGK darauf abzielt, die Installation von Sensoren und das Design der Kanalinfrastruktur optimal aufeinander abzustimmen.

Flexibilisierung und Transparenz: Produktion für Omnichannel-Anforderungen optimieren

Im Rahmen der Omnichannel-Strategie von GGK plant das Unternehmen, die Produktion flexibler und transparenter zu gestalten, um den steigenden Anfragen aus Online- und Offline-Vertriebskanälen gerecht zu werden. Durch den Einsatz digitaler Werkzeuge und Automatisierungslösungen im SEF Smart Electronic Factory e.V. sollen Produktionsdaten in Echtzeit mit Logistik- und Vertriebssystemen verknüpft werden. Dies ermöglicht eine optimierte Bestandssteuerung, verkürzte Durchlaufzeiten und eine schnellere Reaktion auf Kundenbedürfnisse, unabhängig vom Vertriebskanal.

Plattform für Digitalisierung: SEF Smart Electronic Factory e.V. unterstützt Unternehmen

Der SEF Smart Electronic Factory e.V. ermöglicht Unternehmen wie GGK, ihre Ideen und Lösungen zur Digitalisierung voranzutreiben. Durch die Kooperation von Akteuren aus verschiedenen Bereichen wird der Weg zur Digitalisierung für mittelständische Unternehmen erleichtert. Der Verein unterstützt die Unternehmen dabei, ihre Widerstandsfähigkeit und Produktivität zu steigern und von den Vorteilen der digitalen Transformation zu profitieren.

GGK GmbH & Co. KG: Stärkere Digitalisierung und Vernetzung von Produkten und Prozessen

Die Mitgliedschaft von GGK GmbH & Co. KG im SEF Smart Electronic Factory e.V. ermöglicht es dem Unternehmen, seine Produkte und Prozesse stärker zu digitalisieren und zu vernetzen. Durch die Entwicklung von intelligenten Kabelmanagement-Lösungen für smarte Fabriken kann GGK die Effizienz und Stabilität der Kommunikation in der Produktion verbessern. Zudem bietet die Integration von digitalen Werkzeugen und Automatisierungslösungen die Möglichkeit, die Produktionsabläufe flexibler zu gestalten und eine transparentere Steuerung der Prozesse zu erreichen.