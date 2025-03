Es ist soweit: Vom 25. bis 27. September 2025 öffnet die GIS 2025, Europas größte Fachmesse für Hebetechnik, Zugangstechnik und Schwerlasttransport, zum 10. Mal ihre Tore. Jahr für Jahr ist die Veranstaltung gewachsen und hat an Einfluss gewonnen, und dieses Jahr wird die bisher größte Messe sein. Neben der Präsentation der neuesten Innovationen bietet die GIS 2025 auch herausragende Networking-Möglichkeiten. Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 hat die Messe ein immer internationaleres Publikum angezogen und verzeichnete in diesem Jahr eine Steigerung der internationalen Beteiligung um 44%. Mit 432 Ausstellern auf einer Fläche von 71.000 m2 präsentiert die Messe die neuesten Komponenten, Dienstleistungen und Maschinen aus der Welt der Krane, Hubarbeitsbühnen, Teleskopstapler, Gabelstapler, Schwerlasttransporter und anderer Flurförderzeuge.



Branchenbereitschaft: 400 Aussteller für GIS 2025 bestätigt

Im März 2025 haben bereits fast 400 Aussteller ihre Teilnahme an der GIS 2025 bestätigt. Dieses starke Interesse spiegelt die wachsende Attraktivität der Veranstaltung und die hohe Bereitschaft der Branche wider, daran teilzunehmen. Die Ausstellerliste umfasst etablierte Unternehmen wie Manitowoc, Liebherr, Tadano, Genie, Terex, Zoomlion und JLG sowie neue Teilnehmer wie Liugong Europe, Heli Europe und Hoeflon. Der Erfolg der Messe basiert auf ihrem stark fokussierten Ansatz, der den Ausstellern einen hohen Return on Investment sichert.

Die GIS ist eine hochspezialisierte Fachmesse, die in einem konzentrierten dreitägigen Format stattfindet. Sie bietet den Ausstellern die Möglichkeit, qualifizierte Leads zu generieren und Geschäfte in einem seriösen Umfeld abzuschließen. Durch die günstige Lage in Piacenza, zwischen Mailand und Bologna, ist die Messe auch für Unternehmen attraktiv, die ihre Kunden kostengünstig einladen möchten.

Positive Erfahrungen von Ausstellern auf der GIS

Die GIS hat sich im Laufe der Jahre als eine der führenden Messen für Aussteller in der Branche etabliert. Für Manitowoc ist es von großer Bedeutung, mit den neuesten Modellen vertreten zu sein. Die Messe bietet eine entspannte und positive Atmosphäre, in der Aussteller und Kunden sich gut austauschen können. Der Kundenservice ist stets professionell und herzlich. Aussteller schätzen die Möglichkeit, ihre Produkte auf der GIS zu präsentieren und neue Geschäftsmöglichkeiten zu entdecken.

Hoher Return on Investment für Aussteller auf der GIS 2025

Die GIS 2025 ist Europas größte Fachmesse für Hebetechnik, Zugangstechnik und Schwerlasttransport und bietet eine einzigartige Plattform für Innovationen, Networking und Zusammenarbeit. Mit einer wachsenden internationalen Beteiligung und einer starken Dynamik zu Beginn wird die Messe sicherlich die Erwartungen übertreffen. Die hochspezialisierte Veranstaltung ermöglicht es den Ausstellern, einen hohen Return on Investment zu erzielen und seriöse Geschäfte zu tätigen. Durch die gute Erreichbarkeit von Piacenza ist die Messe zudem ein attraktives Ziel für Unternehmen aus der Branche. Die GIS 2025 ist ein Muss für alle Logistikbegeisterten.