GLYN präsentiert innovative 3-Säulen SUPPORT Strategie auf electronica 2024

Die electronica 2024 ist eine Fachmesse, auf der der Spezialdistributor GLYN seine innovative 3-Säulen SUPPORT Strategie präsentiert. Diese Strategie beinhaltet ein neues Informationskonzept für den Newsletter, das den Bedürfnissen der Kunden entspricht. Neben technischen Informationen bietet der Newsletter auch Inhalte für Logistik und Einkauf, um den Kunden eine umfassende Unterstützung zu bieten.



Individuelle Einkaufsstrategie: Der „Lead-Time-Trend“ behält den Überblick

GLYN unterstützt seine Kunden mit der Rubrik „Logistical SUPPORT“ bei der Entwicklung einer individuellen Einkaufsstrategie. Ein besonderes Hilfsmittel hierbei ist der „Lead-Time-Trend“, der über einen Zeitraum von 12 Monaten die Liefersituation der Linien und Produktbereiche des Distributors analysiert. Durch die Nutzung dieses Werkzeugs behalten Entscheider stets den Überblick über die Lieferzeiten der Bauelemente und können ihre Einkaufsstrategie entsprechend optimieren. Dadurch wird eine effiziente und bedarfsgerechte Beschaffung ermöglicht.

Einzigartige Geschichten und Informationen im Commercial SUPPORT Bereich

Im Bereich „Commercial SUPPORT“ des Newsletters von GLYN werden den Lesern einzigartige Geschichten und Informationen präsentiert, die das Leben bei und mit dem Unternehmen so besonders machen. Neben technischen Aspekten rückt dieser Bereich auch die Menschen hinter GLYN in den Fokus, was eine persönliche Verbindung zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden schafft.

Technische Unterstützung für den Arbeitsalltag: Der bewährte ‚Technical SUPPORT‘

Der „Technical SUPPORT“ von GLYN ist ein bewährtes Werkzeug, das technische Informationen und Unterstützung für die tägliche Arbeit der Leser des Newsletters bietet. Es ergänzt die logistischen und kommerziellen Support-Tools und stellt den Kunden ein umfangreiches Arsenal an Hilfsmitteln zur Verfügung.

Besuchen Sie den GLYN Messestand und erhalten Sie das exklusive „SUPPORT-Tool“

Das „SUPPORT-Tool“ von GLYN ist eine innovative Lösung, die aus drei Werkzeugen besteht, die nahtlos ineinander greifen. Besucher des GLYN Messestands auf der electronica 2024 haben die Möglichkeit, das SUPPORT-Tool als Dankeschön mitzunehmen. Dieses Angebot richtet sich sowohl an bestehende Kunden, die ihr Newsletter-Abo erneuern möchten, als auch an Neueinsteiger, die sich vor Ort für den Newsletter anmelden möchten. Das SUPPORT-Tool bietet den Kunden eine zusätzliche Unterstützung und ist eine praktische Ergänzung für ihre Arbeit.

Entdecken Sie die Vorteile der SUPPORT Strategie auf der electronica 2024!

Auf der electronica 2024 in Halle B5 am Stand B5-500 haben Besucher die Möglichkeit, weitere Informationen über die SUPPORT Werkzeuge und das neue Newsletter-Konzept von GLYN zu erhalten. Am Messestand können sie sich von den zahlreichen Vorteilen der SUPPORT Strategie überzeugen lassen und persönlich mit den Experten von GLYN sprechen.

Innovative SUPPORT Strategie von GLYN: umfassende Unterstützung für Kunden

Die 3-Säulen SUPPORT Strategie von GLYN bietet seinen Kunden eine umfassende Unterstützung in den Bereichen Logistik, Kommerz und Technik. Mit dem neuen Informationskonzept des Newsletters erhalten Kunden technische Informationen zu den Produkten von GLYN sowie Einblicke in persönliche Geschichten und Erfahrungen. Das spezielle SUPPORT-Tool, das auf der electronica 2024 präsentiert wird, ist ein exklusives Geschenk für bestehende und potenzielle Kunden als Dankeschön für ihre Treue und ihr Interesse. Besuchen Sie den GLYN Messestand, um mehr über die vielseitigen Vorteile der SUPPORT Strategie zu erfahren.