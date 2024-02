Inpaq: Führender Anbieter von Antennenlösungen für die Funkindustrie

Die steigende Anzahl von miteinander kommunizierenden Geräten hat zu einer schnellen Entwicklung der Funkindustrie geführt. Um eine effiziente drahtlose Kommunikation zu ermöglichen, spielen Antennen eine entscheidende Rolle. Inpaq, einer der führenden Anbieter von Antennenlösungen, legt besonderen Wert auf Feintuning und präzise Kalibrierung, um den hohen technischen Standards gerecht zu werden.



Leichtgewichtige Helix-Antennen von Inpaq überzeugen gegenüber Patch-Antennen

Die Helix-Antennen von Inpaq sind aufgrund ihres geringen Gewichts eine ideale Wahl für mobile Anwendungen wie Drohnen und Fahrzeugkommunikationsgeräte. Im Vergleich zu Keramik-Patch-Antennen verwenden sie ultraleichte Materialien, was zu einem deutlichen Gewichtsvorteil führt. Ein Beispiel hierfür ist die GNSS Dualband-Helix-Antenne von Inpaq, die nur 21 Gramm wiegt, während Patch-Antennen oft das Vierfache wiegen.

Die vielseitige Helix-Antenne INPAQ-GNSSH00M4WS-HEL125-S3-A01 ermöglicht eine präzise Ortung in unterschiedlichen Umgebungen. Sie ist mit den gängigen Satellitensystemen wie GPS, Galileo, Beidou und GLONASS kompatibel und bietet eine hohe Bandbreite für umliegende Bänder wie B1, E1, G1 und B2A, E5a. Durch ihre Flexibilität und Leistungsfähigkeit eignet sich diese Antenne ideal für Anwendungen, bei denen eine genaue Positionsbestimmung erforderlich ist.

Die Low-Profile Multi-Band Antenne von Inpaq ermöglicht eine präzise Positionierung durch die Unterstützung des GNSS-Systems für L1 und L2/L5. Dank ihrer einfachen Installation ist sie sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Zusätzlich bietet sie eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Salzsprühnebel, UV-Strahlung und hoher Luftfeuchtigkeit. Das IPX6-Gehäuse gewährleistet eine zuverlässige Leistung selbst unter extremen Bedingungen.

Inpaq bietet eine umfangreiche Auswahl an Antennenlösungen, darunter Patch-, Chip-, Dipol- und aktive Antennen sowie NFC-Antennen. Diese vielfältigen Produkte können in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, wie beispielsweise im Automotive-Bereich oder für Smart Products. Sie gewährleisten eine zuverlässige drahtlose Konnektivität und tragen dazu bei, dass Geräte reibungslos miteinander kommunizieren können.

Die LDS-Technologie ermöglicht es Inpaq, maßgeschneiderte Antennen in unterschiedlichen Formen und Größen herzustellen, um den spezifischen Anforderungen von Smart Products und Wearables gerecht zu werden. Durch diese Technologie kann Inpaq die Formgebung der Antennen an die jeweiligen Geräte anpassen, was eine optimale Leistung und Integration gewährleistet.

Helix-Antennen zeichnen sich gegenüber anderen Antennentypen wie Chip-, Patch- oder Dipol-Antennen durch ihre präzise Richtcharakteristik durch RHCP aus. Durch ihre Genauigkeit sind sie besonders für Anwendungen geeignet, die eine präzise Positionsbestimmung erfordern. Ihr geringes Gewicht macht sie ideal für gewichtsempfindliche Anwendungen wie Drohnen. Sie können in der Navigation, Telematik, Fahrzeugkommunikation und in wissenschaftlichen Anwendungen eingesetzt werden.

Seit seiner Gründung im Jahr 1998 hat sich Inpaq als einer der führenden Anbieter von maßgeschneiderten Antennenlösungen etabliert. Mit fünf Produktionsstätten weltweit ist das Unternehmen in der Lage, die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Der Vertrieb in Europa wird von der endrich Bauelemente Vertriebs GmbH übernommen, die zusätzlich logistische Unterstützung und technischen Service bietet.

Die Helix-Antennen von Inpaq zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit, Leichtigkeit und Widerstandsfähigkeit aus, was ihnen klare Vorteile verschafft. Dank ihrer präzisen Leistung und Anpassungsfähigkeit erfüllen sie die Anforderungen verschiedener Anwendungen und Branchen. Inpaq hat sich als verlässlicher und qualitätsorientierter Anbieter von Antennenlösungen etabliert und ist ein bedeutender Partner für IoT-Enthusiasten und die Funkindustrie.