GOLDBECK SOLAR ermöglicht Mitarbeitern Beteiligung an Solarprojekt

Die Photovoltaikdachanlage in Polch ermöglicht den Mitarbeitern von GOLDBECK SOLAR eine direkte Beteiligung an einem unternehmenseigenen Solarprojekt. Mit einer Leistung von 1.890 kWp trägt das Projekt nicht nur zur Energiewende bei, sondern schafft auch finanziellen Mehrwert für die Belegschaft.



GOLDBECK SOLAR bietet Mitarbeitern aktive Beteiligung an Solarprojekt

Das Unternehmen GOLDBECK SOLAR möchte seinen Mitarbeitern mehr als nur einen Arbeitsplatz bieten. Durch die Teilnahme an einem eigenen Solarprojekt haben sie die Möglichkeit, von der wirtschaftlichen Wertschöpfung zu profitieren und aktiv zur grünen Transformation beizutragen. Dies wird vom CEO Joachim Goldbeck betont.

Effiziente Solardachanlage in Polch mit hohem Ertrag

Die Solardachanlage in Polch, Rheinland-Pfalz, hat eine jährliche Stromproduktion von rund 1.850 MWh. Dabei erzielt sie einen spezifischen Ertrag von 979 kWh pro installiertem kWp. Der erzeugte Strom wird über einen Zeitraum von 20 Jahren mit einer attraktiven Einspeisevergütung von 10,97 ct/kWh vergütet. Die Anlage wurde im März 2025 in Betrieb genommen.

Mitarbeiterbeteiligung bei GOLDBECK SOLAR durch Crowdfinanzierung ermöglicht

GOLDBECK SOLAR Mitarbeitern wird eine einzigartige exklusive Investitionsmöglichkeit geboten, die durch eine Crowdfinanzierung der Volksbank Kurpfalz ermöglicht wird. Über die Plattform VR-Crowd können die Mitarbeiter direkt am Projekt teilnehmen und finanziell profitieren. Zusätzlich zur Crowdfinanzierung wird die Finanzierung durch ein Bankdarlehen der VR Bank Würzburg in Höhe von 1,1 Millionen Euro ergänzt.

Die Initiative von GOLDBECK SOLAR sendet ein klares Signal für eine nachhaltige Zukunft und zeigt das Engagement des Unternehmens für umweltfreundliche Investitionen. Durch die direkte Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem gemeinsamen Solarprojekt wird nicht nur die Umwelt geschützt, sondern auch die Bindung an das Unternehmen gestärkt.

Das Solarprojekt in Polch ist ein wichtiger Bestandteil der umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie von GOLDBECK SOLAR. Durch die gezielte Ausrichtung auf ESG-Kriterien zeigt das Unternehmen sein Engagement für Umweltschutz und soziale Verantwortung. Das Projekt bietet den Mitarbeitern langfristige Beteiligungsmöglichkeiten und stärkt dadurch die Bindung an das Unternehmen.

Goldbeck Solar ermöglicht Mitarbeitern aktive Teilhabe an Solarprojekt

Die Photovoltaikdachanlage in Polch ermöglicht es den Mitarbeitern von GOLDBECK SOLAR, aktiv an einem unternehmenseigenen Solarprojekt teilzunehmen und von der wirtschaftlichen Wertschöpfung zu profitieren. Gleichzeitig trägt das Projekt zur Energiewende bei und stärkt die Umwelt. Durch die innovative Finanzierung durch Crowdinvesting und die Einbindung von ESG-Kriterien in die Nachhaltigkeitsstrategie von GOLDBECK SOLAR wird die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen gestärkt. Die Zukunftsaussichten für GOLDBECK SOLAR und seine engagierten Mitarbeiter sind vielversprechend.