GOLDBECK SOLAR und Blue Elephant Energy realisieren größtes Solarkraftwerk auf Mallorca

Der Solarpark Binissalem auf Mallorca, der von GOLDBECK SOLAR und Blue Elephant Energy entwickelt wird, markiert einen bedeutenden Meilenstein für erneuerbare Energien auf der Insel. Mit einer beeindruckenden Leistung von 11,66 MWp wird dieser Solarpark das größte Projekt von GOLDBECK SOLAR in Spanien sein. Der Bau der Freiflächen-Solaranlage hat bereits im Dezember begonnen und wird voraussichtlich im September 2024 abgeschlossen sein.



Größtes Solarkraftwerk auf Mallorca: Meilenstein für erneuerbare Energien

Der Bau des Solarkraftwerks auf Mallorca markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Nutzung erneuerbarer Energien auf der Insel. Mit seiner hohen Sonneneinstrahlung bietet Mallorca ein enormes Potenzial für Solarenergie. Durch die jährliche Produktion von rund 17,976.36 MWh sauberer Energie können mehr als 7,200 Haushalte in der Region mit umweltfreundlichem Strom versorgt werden. Dies trägt nicht nur zur Energieunabhängigkeit der Insel bei, sondern reduziert auch den CO2-Ausstoß um etwa 6,000 Tonnen pro Jahr, was einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz darstellt.

Das Solarkraftwerk auf Mallorca, das von GOLDBECK SOLAR gebaut wird, ist ein deutliches Signal für erneuerbare Energien und die Energieunabhängigkeit der Region. Mit diesem Projekt wird die lokale saubere Energieerzeugung gestärkt und die Region kann sich auf eine nachhaltigere Zukunft freuen. GOLDBECK SOLAR ist stolz darauf, ihr erstes Projekt auf Mallorca umzusetzen und damit einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Kundenziele zu leisten.

Tim Kallas, Chief Investment Officer der Blue Elephant Energy GmbH, äußert seine Freude über die Zusammenarbeit mit Goldbeck auf Mallorca. Die umfassende Erfahrung von Goldbeck im Bau und Betrieb von PV Parks macht sie zu einem verlässlichen Partner für das erste gemeinsame Projekt. Der weitere Ausbau des spanischen Portfolios zeigt das Engagement von Blue Elephant Energy für saubere Energielösungen in Spanien und darüber hinaus.

Die Photovoltaik-Freiflächenanlage nutzt 17.700 bifasziale Canadian Solar Module, die eine höhere Energieproduktion ermöglichen. Durch die Fähigkeit, mehr Leistung pro Modul einzufangen, wird die Gesamtflächengröße der Anlage effizient genutzt. Trotz der gesteigerten Energieproduktion bleibt die Fläche unverändert, was zu einer optimalen Nutzung des verfügbaren Platzes führt.

Der Solarpark Binissalem auf Mallorca wird dazu beitragen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und die Energieunabhängigkeit der Insel zu stärken. Das Projekt wird voraussichtlich im September 2024 abgeschlossen sein und einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft leisten.

