Goodyear präsentiert innovative Lösungen für Transportflotten auf der IAA Transportation 2024

Goodyear präsentiert auf der IAA Transportation 2024 sein umfangreiches Angebot an innovativen Produkten und Dienstleistungen für den Transportsektor. Die Messe, die vom 17. bis 22. September 2024 in Hannover stattfindet, bietet Besuchern die Möglichkeit, sich über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Logistik, Nutzfahrzeuge und Transport zu informieren. Goodyear ist in Halle 21 an Stand B38 zu finden und bietet den Besuchern die Möglichkeit, sich über die neuesten Technologien und Lösungen des Unternehmens zu informieren. Sichern Sie sich jetzt Ihren gratis Eintritt und erleben Sie die Zukunft der Transportbranche hautnah.



Goodyear präsentiert umfassende Lösungen für effiziente Transportflotten

Goodyear präsentiert auf der IAA Transportation 2024 seine umfassende Komplettlösung Goodyear Total Mobility, die speziell für Flotten entwickelt wurde, um ihre Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und gleichzeitig Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen. Besucher haben die Möglichkeit, innovative Produkte, Services und Mobilitätslösungen zu erleben und zu entdecken. Mit diesem Angebot unterstreicht Goodyear sein Engagement, Transportflotten in einem sich ständig weiterentwickelnden Logistikmarkt zu unterstützen.

Goodyear präsentiert neues Tires-as-a-Service-Angebot zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung von Flotten

Mit dem vor Kurzem eingeführten Angebot für Tires-as-a-Service präsentiert Goodyear eine innovative Lösung für den Flottenmarkt. Durch das Abonnement-Modell können Flottenbetreiber ihre Gesamtbetriebskosten senken und gleichzeitig Zeit und Geld durch Outsourcing des Reifenmanagements sparen. Das Rundum-Sorglos-Paket gewährleistet einen effizienten Flottenbetrieb und erhöht die Verfügbarkeit des Fuhrparks, während reifenbedingte Fahrzeugausfälle verringert werden. Goodyear bietet somit einen umfassenden Komplettservice für das Reifenmanagement, der auf die Bedürfnisse und Vorteile der Kunden zugeschnitten ist.

Goodyear präsentiert auf der IAA Transportation nachhaltige Mobilitätslösungen

Goodyear präsentiert innovative Lösungen für den Transportflottenmarkt

