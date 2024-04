Goodyear eröffnet hochmodernes Simulationszentrum für effiziente Reifenentwicklung

Das neu eröffnete Simulationszentrum von Goodyear in Luxemburg markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Reifenentwicklung. Mit einem hochmodernen Fahrsimulator, der in Zusammenarbeit mit der renommierten Firma VI-grade entwickelt wurde, ermöglicht das Zentrum eine verbesserte Zusammenarbeit mit Erstausrüstern und unterstützt die individuelle Produktentwicklung zur Verbesserung der Reifenleistung.



Goodyear nutzt virtuelle Reifenentwicklung für schnellere Produktion und Anpassungen

Das neue Simulationszentrum ermöglicht es Goodyear, Reifenmodelle für zukünftige Fahrzeuge zu entwickeln und zu testen. Dadurch kann das Unternehmen Änderungen während des Entwicklungsprozesses vornehmen, um den Anforderungen der Fahrzeuge gerecht zu werden. Dies führt zu einer schnelleren Produktion und ermöglicht es Goodyear, flexibler auf die Bedürfnisse seiner Kunden einzugehen.

Neues Simulationszentrum von Goodyear: Zukunft der Mobilität gesichert

Das neue Simulationszentrum von Goodyear in Luxemburg markiert einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft der Mobilität. Romain Hansen, Vice President EMEA Product Development bei Goodyear, betont die Bedeutung des Zentrums und erklärt, dass das virtuelle Reifenentwicklungsteam bereits erfolgreich Projekte mit führenden Automobilherstellern durchgeführt hat. Der virtuelle Entwicklungsprozess bietet zahlreiche geschäftliche und ökologische Vorteile, die Ingenieure durch ihre Vertrautheit mit dem Prozess erkennen können.

Goodyears Simulationszentrum: Effiziente Reifenentwicklung für mehr Sicherheit und Komfort

Das neue Simulationszentrum von Goodyear in Luxemburg ist ein wichtiger Schritt in Richtung effizienter Reifenentwicklung. Durch den Einsatz von Fahrsimulatoren können weniger physische Reifen produziert werden, was den Herstellungsprozess beschleunigt und Kosten senkt. Zudem kann Goodyear durch den virtuellen Entwicklungsprozess die Erstzulassung für alle zu entwickelnden Reifen mit nur einer physischen Iteration erreichen. Nach Berechnungen des Unternehmens können dadurch durchschnittlich 13.000 Reifen und 97.500 km an physischen Reifentests eingespart werden. Diese Effizienzsteigerung unterstreicht Goodyears Engagement für Sicherheit, Komfort und Nachhaltigkeit.

