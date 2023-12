Nachhaltigkeit hat Priorität: Flotten setzen auf ökologische Nachhaltigkeit

Der Sustainable Reality Report 2023 von Goodyear belegt, dass Nachhaltigkeit in der Transportbranche fest etabliert ist. Der Bericht zeigt die Erfolge und Trends bei Klimaschutz und Kostenersparnis in europäischen Transportflotten auf. Besonders in der DACH-Region hat das Thema Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert und gewinnt weiter an Bedeutung.



Nachhaltigkeit als Priorität: Mehrheit der Flotten in DACH-Region

Eine überwältigende Mehrheit von 79% aller Flotten in der DACH-Region hat Nachhaltigkeit als eine Priorität festgelegt. Dies zeigt, dass ambitionierte Ziele für ökologische Nachhaltigkeit in der Branche verankert sind und weiterhin verfolgt werden. Zusätzlich investieren 82% der Flotten in die Erneuerung ihres Fuhrparks, um ihre Nachhaltigkeitsbemühungen zu steigern. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen gewinnt das Thema Nachhaltigkeit in der Branche an Bedeutung und setzt die Trends der vergangenen Jahre fort.

Steigende Nachfrage: 73% der DACH-Flotten nutzen Telematiklösungen

Im Jahr 2023 haben 73% der Flotten in der DACH-Region eine Telematiklösung eingeführt, im Vergleich zu 67% im Vorjahr. Durch die Nutzung von Telematik können Unternehmen ihre Transportflotten effizienter steuern und den Kraftstoffverbrauch optimieren. Die gewonnenen Daten ermöglichen eine bessere Nutzung von Fahrzeugen und Ressourcen, was zu einer Reduzierung von CO2-Emissionen und Kosten führt.

Kraftstoffeffiziente Reifen und Runderneuerung: Nachhaltigkeit in der Transportbranche

Unternehmen in der DACH-Region setzen verstärkt auf kraftstoffeffiziente Reifen und Runderneuerung, um ihre Nachhaltigkeit zu verbessern. Rund 65% der befragten Unternehmen nutzen bereits kraftstoffeffiziente Reifen, die den Kraftstoffverbrauch reduzieren und somit zum Klimaschutz beitragen. Darüber hinaus setzen rund 47% der Unternehmen auf die Runderneuerung von Reifen, um die Nachhaltigkeit ihres Fuhrparks zu steigern. Runderneuerte Reifen sind eine umweltfreundliche Alternative zu Neureifen und tragen zur Schonung der Ressourcen bei.

Große Flotten setzen auf nachhaltige Maßnahmen zur Kraftstoffreduzierung

Große Flotten mit über 500 Kennzeichen haben erkannt, dass nachhaltige Maßnahmen notwendig sind, um ihre Umweltauswirkungen zu verringern. Der Einsatz von kraftstoffeffizienten Reifen und telematikbasierten Lösungen ermöglicht es ihnen, ihren Kraftstoffverbrauch zu senken und somit ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Außerdem setzen viele dieser Flotten auf die Runderneuerung von Reifen, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und Ressourcen einzusparen.

Nachhaltigkeit in der Transportbranche gewinnt an Bedeutung und Stellenwert

Der Sustainable Reality Report 2023 von Goodyear liefert einen umfassenden Einblick in den hohen Stellenwert der Nachhaltigkeit in der Transportbranche der DACH-Region. Durch den Einsatz von Telematik, kraftstoffeffizienten Reifen und Runderneuerung können Transportflotten effektiv zur Reduzierung von CO2-Emissionen und Kosten beitragen. Besonders große Flotten zeigen verstärktes Interesse an diesen nachhaltigen Lösungen und unterstützen somit aktiv das Ziel des Europäischen Green Deals, Europa bis 2050 zum klimaneutralen Kontinent zu machen.