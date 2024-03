eFarm Nordfriesland: Auszeichnung für Innovation und Nachhaltigkeit

Das eFarm Nordfriesland, ein Projekt von GP JOULE, erhielt den 1. Platz beim Zukunftspreis Mittelstand für seine herausragende Förderung von Innovation und Nachhaltigkeit. Das Projekt hat ein CO2-freies Wasserstoffökosystem geschaffen, das die gesamte Wertschöpfungskette von der grünen Wasserstofferzeugung bis hin zur Nutzung in Wasserstoffbussen im öffentlichen Nahverkehr umfasst.



eFarm Nordfriesland: Nachhaltige Energieversorgung für wirtschaftliches Wachstum und Teilhabe

Die eFarm Nordfriesland von GP JOULE demonstriert eindrucksvoll, wie eine regionale grüne Energieversorgung als Grundlage für wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftliche Teilhabe an der Energiewende dienen kann. Durch den Einsatz von 100% erneuerbaren Energien wird eine sichere Versorgung gewährleistet, während der Einsatz von grünem Wasserstoff für einen sauberen Verkehr sorgt. Gleichzeitig werden durch regionale Bürgerwindparks Arbeitsplätze geschaffen und stabile Preise für Energiekunden ermöglicht.

Die bei der grünen Wasserstoffproduktion entstehende Prozesswärme wird effizient genutzt, indem sie direkt in das umliegende Nahwärmenetz eingespeist wird. Dadurch wird eine nachhaltige Wärmeversorgung für die umliegenden Gebäude gewährleistet und fossile Brennstoffe werden eingespart.

Ove Petersen, Mitgründer und CEO der GP JOULE Gruppe, hebt hervor, dass Projekte wie die eFarm den Ausbau erneuerbarer Energien unterstützen und beschleunigen. Durch die Umwandlung von überschüssigem Strom in Wasserstoff oder Wärme ermöglicht die eFarm eine effiziente Zwischenspeicherung großer Mengen klimafreundlicher Energie. Diese kann dann bei Bedarf in andere Sektoren verteilt werden, was die Wertschöpfung vor Ort erhöht und nachhaltige Energiesicherheit zu kostengünstigen Preisen gewährleistet.

GP JOULE setzt seine Bemühungen fort, grüne Wasserstoffmobilitätsprojekte in ganz Deutschland zu realisieren. Durch die Zusammenarbeit mit regionalen Partnern wie HY.City.Bremerhaven, hy.kiel und hy.waiblingen werden innovative Lösungen zur Förderung der nachhaltigen Mobilität entwickelt. Diese Projekte tragen dazu bei, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben.

Auszeichnung für eFarm Nordfriesland: Förderung von Innovation und Nachhaltigkeit