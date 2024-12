GP JOULE gewinnt German Renewables Award für HY.RUNNER Innovation

HY.RUNNER, das Trailersteuerungssystem für Wasserstofftransporte von GP JOULE, hat den German Renewables Award in der Kategorie „Wasserstoffinnovation des Jahres“ gewonnen. Diese Auszeichnung würdigt die herausragende Leistung und das Engagement von GP JOULE für erneuerbare Energien. Mit HY.RUNNER wird der Transport von Wasserstoff effizienter und intelligenter gestaltet, was zu Einsparungen von CO2 und Kosten führt. Diese Anerkennung ist bereits die zweite für GP JOULE in diesem renommierten Wettbewerb.



Das Trailersteuerungssystem HY.RUNNER von GP JOULE ermöglicht eine optimale Nutzung von Wasserstoffmengen beim Transport zwischen verschiedenen Standorten. Diese digitale Lösung ermöglicht eine vernetzte Kommunikation und eine detaillierte Planung der effizientesten Verteilung des Wasserstoffs über mehrere Abnahmestandorte. Damit trägt HY.RUNNER zur Steuerung grüner Wasserstoff-Ökosysteme bei und unterstützt die Entwicklungen im Bereich der Energiewende.

GP JOULE, ein führendes Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien, wurde erneut mit dem renommierten German Renewables Award ausgezeichnet. Neben der Anerkennung für ihr innovatives Trailersteuerungssystem HY.RUNNER erhielt das Unternehmen auch für das eFarm-Projekt, das grünen Wasserstoff aus Bürgerwindparks produziert und an eigene Wasserstoff-Tankstellen liefert, eine Auszeichnung. Dies unterstreicht das Engagement von GP JOULE für nachhaltige Energiewende und zeigt ihre beeindruckenden Leistungen in verschiedenen Bereichen der erneuerbaren Energien.

