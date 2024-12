Neousys und Photoneo bieten robuste Lösung für Industrieumgebungen

Die Zusammenführung der leistungsstarken GPU-Computing-Systeme von Neousys und der hochauflösenden 3D-Kameras von Photoneo eröffnet eine moderne Lösung für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Dank der robusten GPU-Haltespange von Neousys sind die Plattformen in der Lage, auch unter extremen Umgebungsbedingungen eine stabile und zuverlässige Edge-KI-Verarbeitung zu gewährleisten. Dies ermöglicht einen unterbrechungsfreien Betrieb und minimale Ausfallzeiten, was für Unternehmen in Industrieumgebungen von großer Bedeutung ist.



Nahtlose Integration und schnelle Bereitstellung für verbesserte Automatisierung

Die Partnerschaft zwischen Neousys und Photoneo bietet unseren Kunden eine umfassende Lösung, die nahtlos in ihre bestehende Infrastruktur integriert werden kann. Durch die effiziente Bereitstellung und die minimierten Betriebsunterbrechungen können Unternehmen ihre Automatisierungsmöglichkeiten schnell verbessern. Dies ermöglicht eine Steigerung der Effizienz, da Verzögerungen und Anpassungen, die normalerweise mit der Einführung neuer Technologien einhergehen, vermieden werden.

Höchste Präzision: 3D-Kameras von Photoneo liefern genaue und hochauflösende Daten

Die hochauflösenden 3D-Kameras von Photoneo sind weltweit führend und liefern präzise und detailreiche Daten. Durch die Verbindung mit leistungsstarken Rechenleistungen ermöglichen sie die Umsetzung von Robotik-Lösungen mit hoher Durchsatzgeschwindigkeit und kurzen Zykluszeiten. Dadurch können Unternehmen in den Bereichen Fertigung, Logistik, Automobilbranche und anderen Industrien schnell und effizient 3D Vision-gestützte Robotik implementieren und somit erhebliche Zeitersparnis erzielen.

Robuste Rechensysteme von Neousys: Zuverlässige Leistung in herausfordernden Umgebungen

Neousys robuste Rechensysteme sind ideal für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, von Produktionsstätten bis hin zur Logistik in Außenbereichen. Sie wurden speziell entwickelt, um unter extremen Bedingungen zu operieren und bieten daher eine hohe Stabilität. Durch Merkmale wie den weiten Betriebstemperaturbereich und die vibrationsabsorbierenden GPU-Haltespangen gewährleisten die Technologien von Neousys einen kontinuierlichen und präzisen Machine Vision-Betrieb in unterschiedlichen Umgebungen. Dadurch unterstützen sie Industrien bei ihren missionskritischen Aufgaben und erhöhen die Effizienz in der Produktion.

Robuste GPU-Computing-Systeme und hochauflösende 3D-Kameras in perfekter Kombination

Die Kombination aus den robusten GPU-Computing-Systemen von Neousys und den hochauflösenden 3D-Kameras von Photoneo bietet der Industrie zahlreiche Vorteile. Durch die nahtlose Integration dieser Technologien können Unternehmen ihre Automatisierungsprozesse effizienter gestalten und die Trainingsdauer für die Implementierung von 3D Vision-gestützter Robotik verkürzen. Darüber hinaus gewährleisten die robusten Rechensysteme von Neousys eine zuverlässige Leistung selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Diese Partnerschaft ermöglicht es Kunden von Photoneo und Neousys, ihre Produktivität zu steigern und von einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis zu profitieren.