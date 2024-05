Scania gewinnt Green-Truck-Award 2024 für umweltfreundlichste Sattelzugmaschine

Die Fachmagazine „VerkehrsRundschau“ und „TRUCKER“ haben den Green-Truck-Award 2024 an den Hersteller Scania verliehen. Dieser renommierte Umweltwettbewerb honoriert die herausragende Leistung der effizientesten und umweltfreundlichsten Sattelzugmaschine. Zusätzlich wurden die Green Truck Innovation-Awards in drei Kategorien vergeben, um Unternehmen zu würdigen, die sich durch ihre innovativen Projekte und Maßnahmen zur erheblichen Reduzierung von CO2-Emissionen hervorgetan haben.



Green-Truck-Award 2024: Orientierungshilfe für umweltfreundliche Nutzfahrzeuge

Das Label „Green Truck“ wurde von den Fachmagazinen VerkehrsRundschau und TRUCKER eingeführt, um Fuhrparkmanagern und Berufskraftfahrern eine Orientierungshilfe für den Kauf und Betrieb von umweltfreundlichen Nutzfahrzeugen zu bieten. Die Auszeichnungen basieren auf anerkannten Fahrzeugtests, die transparent und für alle Interessierten einsehbar sind. In einer Zeit, in der Umweltbewusstsein und der Carbon-Footprint immer wichtiger werden, liefern diese Auszeichnungen eine wertvolle Entscheidungshilfe beim Kauf.

Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen: Bewertung und Kriterien im Überblick

Um die Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen zu bewerten, werden praxisnahe, standardisierte Fahrzeugtests durchgeführt. Dabei werden der Kraftstoffverbrauch und die Treibhausgas-Emissionen gemessen. Die CO2-Emissionen werden als CO2e angegeben und beinhalten auch die Emissionen der Kraftstoffproduktion. Zusätzlich fließen die Durchschnittsgeschwindigkeit und das Leergewicht der Testfahrzeuge in die Bewertung ein.

Scania gewinnt Green-Truck-Award mit umweltfreundlicher Sattelzugmaschine

Der Green-Truck-Award in der Klasse der Sattelzugmaschinen geht in diesem Jahr an Scania für die Sattelzugmaschine 460 R Super Highline. Mit einem Durchschnittsverbrauch von 23,61 Litern Diesel je 100 Kilometer und Treibhausgasemissionen von 749 Gramm je Kilometer zeigt der Scania 460 R Super Highline seine hohe Effizienz und Umweltfreundlichkeit. Zusätzlich beeindruckt das Fahrzeug mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 79,7 km/h auf einer 343 Kilometer langen Teststrecke und einem niedrigen Leergewicht von 7040 Kilogramm.

BMW Group erhält Green Truck Innovation-Award für CO2-Einsparungen

Die BMW Group erhält in der Kategorie Industrieunternehmen den Green Truck Innovation-Award. Gemeinsam mit ihren Partnern DB Schenker, Spedition Guggenmos und GV Sped hat BMW die Praxistauglichkeit von erneuerbarem Dieselkraftstoff HVO100 erfolgreich demonstriert. Durch den Einsatz dieses Kraftstoffs können beeindruckende CO2-Einsparungen von bis zu 90 Prozent erzielt werden. Dieses Projekt zeigt das Engagement von BMW und seinen Partnern für eine nachhaltigere Transportindustrie.

Ansorge Logistik wird mit dem Green Truck Innovation-Award in der Kategorie Transportdienstleister ausgezeichnet. Das Unternehmen hat seit 2015 konsequent in batterieelektrisch angetriebene Sattelzugmaschinen investiert und sogar ein eigenes Fahrzeug entwickelt. Diese Maßnahmen haben dazu beigetragen, Straßentransporte weiter zu dekarbonisieren und somit einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von CO2-Emissionen zu leisten.

Der Green Truck Innovation-Award in der Kategorie OEM wird an Daimler Truck für den eActros 600 verliehen. Dieses batterieelektrische Nutzfahrzeug hat im Test eine beeindruckende Leistung gezeigt, indem es eine 390 km lange Runde ohne Zwischenladung absolviert hat. Dadurch wird deutlich, dass batterieelektrische Lkw in Bezug auf die Reichweite und Leistung mit Diesel-Lkw mithalten können.

Wichtige Auszeichnungen für umweltfreundliche Nutzfahrzeuge und Innovationen

Die Green-Truck-Awards und Green Truck Innovation-Awards sind renommierte Auszeichnungen, die Unternehmen für ihren Beitrag zur Reduzierung von CO2-Emissionen würdigen. Sie sind eine wertvolle Orientierungshilfe für Fuhrparkmanager und Berufskraftfahrer, die umweltfreundliche Nutzfahrzeuge kaufen und betreiben möchten. Die diesjährigen Gewinner, insbesondere Scania, BMW Group, Ansorge Logistik und Daimler Truck, haben mit ihren innovativen Projekten gezeigt, dass sie eine erhebliche Verringerung der CO2-Emissionen erreichen können. Diese Auszeichnungen sind ein zusätzliches Entscheidungskriterium für Unternehmen, die auf umweltfreundliche Nutzfahrzeuge setzen möchten.