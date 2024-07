Richtfest für beeindruckenden Neubau der GROUP7-Firmenzentrale gefeiert

Die Firma GROUP7 hat kürzlich das Richtfest für ihren neuen Firmensitz gefeiert. Das beeindruckende Bauprojekt umfasst ein 60.000 m2 großes Dienstleistungszentrum, ein Bürogebäude mit 5.000 m2 und eine großzügige Grünfläche von 20.400 m2. Mit Investitionen in Höhe von rund 48 Millionen Euro wird der Neubau das Unternehmen in die Zukunft führen. Zahlreiche Gäste und Projektbeteiligte, darunter der Bürgermeister Mücke und der stellvertretende Landrat Hofstetter, waren beim Richtfest anwesend und würdigten das Projekt.



Bürgermeister beeindruckt von Geschwindigkeit des Bauprojekts

Der Bürgermeister Mücke würdigte die eindrucksvollen Fortschritte des Bauprojekts und hob besonders die beeindruckende Geschwindigkeit hervor, mit der das Gebäude voranschreitet. Sein Lob für die Dynamik und Geschwindigkeit, mit der der Bau vorangeht, verdeutlicht die Effizienz des Projekts. Der stellvertretende Landrat Hofstetter würdigte GROUP7 für seine freiwilligen Leistungen zum Umweltschutz und überreichte im Rahmen der Feierlichkeiten die Urkunde für den Klimapakt Bayern.

GROUP7 Vorstand würdigt Leistungen und Dimensionen des Bauprojekts

Günther Jocher, Vorstand von GROUP7, würdigte die Leistungen aller Beteiligten und betonte, dass ihre engagierte Arbeit es ermöglichte, die Richtkrone zu setzen. Zusätzlich gab er interessante Einblicke in die Dimensionen des beeindruckenden Bauprojekts. Das Hallendach wird von 380 Holzbindern gestützt und es wurden 2.022 Betonfertigteile verbaut. Die Bodenplatte wiegt unglaubliche 24.150 Tonnen. Das Dienstleistungszentrum wird voraussichtlich Ende dieses Jahres fertiggestellt sein, während das Bürogebäude im zweiten Quartal 2025 bezugsbereit sein wird.

Expansion und Technologie: GROUP7 verdreifacht Kapazitäten mit Neubau

Der Neubau der Firmenzentrale in Schwaig ist eine Erweiterung des Unternehmens GROUP7, um mit dem starken Wachstum Schritt zu halten. Durch den Einsatz modernster Technologien wie fahrerlose Transportsysteme und neueste Scantechnologien wird eine erstklassige Kundenbetreuung gewährleistet. Mit dem Ausbau des Dienstleistungsspektrums, einschließlich Montage und Produktion, werden die Kapazitäten des Unternehmens weiter gesteigert. Das Bürogebäude bietet moderne Lounges, eine Dachterrasse, ausreichend Parkplätze und eine großzügige Parkanlage, um das Gemeinschaftsgefühl und Betriebsklima zu stärken. Insgesamt entstehen über 200 neue Arbeitsplätze.

Zentrale Lage und nachhaltige Bauweise: GROUP7 setzt Maßstäbe

Die neue Firmenzentrale von GROUP7 zeichnet sich durch ihre ausgezeichnete Lage aus. Sie liegt in unmittelbarer Nähe zum Flughafen, zur Autobahn A92, dem Umschlagbahnhof in Riem und zur Münchner Innenstadt. Zusätzlich wird die S-Bahn-Station Schwaigerloh direkt neben dem Gebäude entstehen. Diese optimale Verkehrsanbindung ermöglicht es Mitarbeitern und Kunden, bequem und schnell zum Standort zu gelangen.

Der Neubau der Firmenzentrale von GROUP7 markiert einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Mit dieser Investition in die Zukunft werden nicht nur die Kapazitäten erweitert, sondern auch modernste Ausstattung und eine zentrale Lage geschaffen. Dadurch wird GROUP7 in der Lage sein, weiterhin erstklassige Kundenbetreuung anzubieten und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu fördern.