Grünbeck Wasseraufbereitung: Erfolgreicher Mittelständler mit 75-jähriger Geschichte

Die Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH ist ein etabliertes Unternehmen mit einer langen Geschichte in der Branche. Durch kontinuierliche Investitionen in Produktentwicklung und Qualitätssicherung konnte das Unternehmen seinen Erfolg über die letzten 75 Jahre hinweg ausbauen. Mit seinem Hauptsitz in Höchstädt an der Donau und einer engagierten Belegschaft ist Grünbeck bestrebt, seine Produktionskapazitäten zu erweitern, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.



Grünbeck investiert in Expansion und Produktentwicklung für weiteres Wachstum

Grünbeck ist ein erfolgreiches Unternehmen mit über 1000 Mitarbeitern, das sich auf die Wasseraufbereitung spezialisiert hat. Durch kontinuierliches Wachstum und innovative Produktentwicklung konnte der Umsatz auf rund 150 Millionen Euro gesteigert werden. Um diesen Erfolg weiter auszubauen, investiert Grünbeck in die Erweiterung seiner Produktions- und Logistikstandorte. Zudem werden die Enthärtungsanlagen, Filter und Dosieranlagen ständig optimiert, um leistungsfähiger und flexibler zu sein. Besonderen Wert legt das Unternehmen auf einfache Installation und Bedienung. Neue Produkte wie der Trinkwasserspender SODA JET Office werden entwickelt, um höchste Hygiene- und Qualitätsstandards zu erfüllen und den Bedürfnissen von Industrie, Gewerbe und öffentlichen Einrichtungen gerecht zu werden.

Grünbeck – Eine Erfolgsgeschichte geprägt von Meilensteinen und Innovationen

Seit seiner Gründung im Jahr 1949 hat sich Grünbeck zu einem führenden Unternehmen in der Wasseraufbereitungsbranche entwickelt. Durch kontinuierliche Innovationen und die Anmeldung zahlreicher Patente und Gebrauchsmuster ist das Unternehmen international tätig. Grünbeck legt nicht nur großen Wert auf Qualität und technische Fortschritte, sondern engagiert sich auch sozial. Mit der „Loni und Josef Grünbeck-Stiftung“ unterstützt das Unternehmen Mitarbeiter und Bürger, die unverschuldet in Not geraten sind.

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH ist ein Unternehmen mit vielversprechenden Zukunftsaussichten, da es sich aktiv im Bereich der „grünen“ Wasserstofftechnologie engagiert. Durch die Entwicklung und Produktion von Entsalzungsanlagen für den Elektrolyseprozess trägt das Unternehmen zur Bereitstellung von regenerativ erzeugtem Reinstwasser bei. Grünbeck ist fest davon überzeugt, dass in diesem nachhaltigen Wachstumsfeld zahlreiche Arbeitsplätze entstehen werden.

Grünbeck öffnet Tore zum 75-jährigen Jubiläum für Besucher

Am 21. September 2024 öffnet Grünbeck seine Tore und lädt Besucher ein, das 75-jährige Bestehen des Unternehmens zu feiern. Während der Veranstaltung haben die Besucher die Möglichkeit, hinter die Kulissen von Grünbeck zu schauen und einen Einblick in die Fertigungs-, Logistik- und Bürobereiche zu erhalten. Darüber hinaus findet am Abend eine festliche Feier für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter statt, um das Jubiläum angemessen zu würdigen.

Die Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH ist ein traditionsreiches Unternehmen, das sich durch sein kontinuierliches Wachstum, seine innovativen Produkte und seine soziale Verantwortung auszeichnet. Mit hochwertigen Wasseraufbereitungssystemen und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit setzt Grünbeck alles daran, Menschen auf der ganzen Welt hygienisch einwandfreies Wasser zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig die langfristige Verfügbarkeit dieses lebenswichtigen Rohstoffs zu gewährleisten.