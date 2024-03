Startschuss für innovative grüne Wasserstoffproduktionsanlage in Norddeutschland

Die Bauarbeiten für eine innovative grüne Wasserstoffproduktionsanlage sind in Brake (Unterweser) gestartet. Das Projekt, das von Lhyfe, einem europäischen Hersteller von grünem und erneuerbarem Wasserstoff, durchgeführt wird, ist ein bedeutender Schritt in Richtung nachhaltiger Energieversorgung. Die Anlage wird täglich bis zu vier Tonnen grünen und erneuerbaren Wasserstoff produzieren und potenzielle Abnehmer aus der regionalen Industrie- und Mobilitätsbranche beliefern.



Innovative grüne Wasserstoffproduktionsanlage in Brake: Erster Schritt in Norddeutschland

Die geplante Produktionsanlage in Brake wird die erste ihrer Art in Norddeutschland sein und somit einen Meilenstein in der grünen Wasserstoffproduktion darstellen. Mit einer installierten Elektrolysekapazität von 10 MW hat die Anlage das Potenzial, jährlich bis zu 1.150 Tonnen grünen Wasserstoff zu produzieren. Dank der Direktverträge mit Wind- und Photovoltaikanlagenbetreibern wird der benötigte Strom nachhaltig und umweltfreundlich gewonnen.

Innovative grüne Wasserstoffproduktionsanlage unterstützt Wasserstoffinfrastruktur in Brake

Das Projekt in Brake trägt maßgeblich zur Umsetzung der ehrgeizigen Ziele des Landes Niedersachsen bei, eine flächendeckende Wasserstoffinfrastruktur aufzubauen. Durch den Bau grüner Wasserstoffanlagen im Braker Hafen werden optimale Bedingungen geschaffen und die Wirtschaftlichkeit von Wasserstofflösungen im Verkehrs- und Industriesektor deutlich gemacht. Die lokale Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff führt zu einer Schaffung neuer Arbeitsplätze und ermöglicht den Unternehmen in der Region den Zugang zu erschwinglichem und sauberem Wasserstoff.

