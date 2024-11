Gruner AG entwickelt 48 V- und 96 V-Relais für Elektro-Zweiräder

Die steigende Elektrifizierung des Verkehrs führt dazu, dass immer mehr Hersteller von Zwei- und Dreirad-Fahrzeugen auf die 48 V-Bordnetz-Architektur setzen. Roller, Motorräder, Tuck-Tucks und Spaßfahrzeuge nutzen vermehrt Strom als Treibstoff. Um den sicheren Betrieb dieser Fahrzeuge zu gewährleisten, bietet die Gruner AG neue 48 V- und 96 V-Relais an. Diese Relais sind in der Lage, hohe Ströme von bis zu 150 A bei 48 V DC bzw. 120 A bei 96 V DC kontinuierlich zu führen und Kurzschlüsse von bis zu 4 kA sicher zu trennen. Zusätzlich verfügen sie über Monitoring-Funktionen wie Kontakt- und Temperaturüberwachung. Die neuen Relais von Gruner tragen dazu bei, den Umstieg auf elektrische Antriebe in den Segmenten der Zwei- und Dreiräder attraktiv und sicher zu gestalten.



Zuverlässiger Schutz vor Schäden durch hohe Ströme

Die Relais von Gruner bieten eine hohe Kurzschlussfestigkeit, um Personen und Fahrzeuge vor Schäden durch hohe Ströme oder Überhitzung der Batterie zu schützen. Mit der Fähigkeit, Kurzschlüsse von bis zu 4 kA zuverlässig zu trennen, gewährleisten die Relais eine sichere Verwendung. Zusätzlich sind sie schockbeständig und können Stößen von bis zu 150 g standhalten, was gerade bei Zwei- und Dreirädern wichtig ist, die häufig Erschütterungen ausgesetzt sind.

Integrierter Temperatursensor und Kontaktabfrage für zuverlässige Relais

Die Relais von Gruner sind mit einem integrierten NTC-Temperatursensor ausgestattet, der als Temperaturüberwachungsmodul fungiert. Dadurch ist es möglich, den Zustand des Relais im Batteriemanagementsystem zu überwachen und mögliche Überhitzungen frühzeitig zu erkennen. Zusätzlich kann die Kontaktstellung des Relais überwacht werden, um zu gewährleisten, dass es sich sicher öffnet oder schließt. Das Diagnose-Signal wird über den Stecker abgegriffen und an das Batteriemanagementsystem übermittelt, um die Schaltstellung des Relais zu detektieren.

Gruner AG entwickelt optimierte Relais-Serie für Elektro-Zweiräder

Die optimierte Relais-Serie von Gruner, die sowohl als monostabile als auch bistabile Version erhältlich sein wird, ist eine technologische Innovation, die den Umstieg auf E-Antriebe in den Segmenten der Zwei- und Dreiräder attraktiver und sicherer macht. Mit einem geplanten Produktionsstart Anfang 2025 wird Gruner hochwertige und zuverlässige Relais anbieten, die den Strom als Antrieb für Elektro-Zweiräder nutzen und somit die Zukunft der Elektromobilität unterstützen.

