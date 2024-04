ZONESCAN AI Logger: Hochpräzise Leckortung mit künstlicher Intelligenz

Der ZONESCAN AI Logger von Gutermann ist eine innovative Lösung zur Überwachung der Wasserinfrastruktur. Durch automatische Korrelation und künstliche Intelligenz ermöglicht er eine hochpräzise Leckortung mit einer Genauigkeit von ?1m. Die benutzerfreundliche Oberfläche der Gutermann Cloud ermöglicht eine einfache Verwaltung und Analyse von Leckalarmen. Mit der Cloud AI werden Tausende von Trainingsdatenpunkten genutzt, um die Leckvorhersage zu verbessern. Der Logger bietet eine einfache Installation und Wartung durch innovative Funktionen wie vor Ort austauschbare Batterien und integrierte Sensoren zur Überwachung von Bewegung, Feuchtigkeit und Temperatur.



Präzise Leckortung durch KI: ZONESCAN AI Logger revolutioniert Wasserindustrie

Der ZONESCAN AI Logger revolutioniert die Leckortung in der Wasserindustrie durch den Einsatz von automatischer Korrelation und künstlicher Intelligenz. Dank seiner beeindruckenden Zeitsynchronisationsgenauigkeit von unter 1 Millisekunde kann die Cloud-Software Daten zwischen benachbarten Sensoren korrelieren und Leckanzeigen mit einer Genauigkeit von bis zu 1 Meter liefern. Dadurch können Kunden nun mehr versteckte Lecks als je zuvor entdecken. Der neu eingeführte „AI Predictor“ basiert auf einer umfangreichen Datenbank qualifizierter Proben von Gutermann und verbessert die Leckerkennung zusätzlich.

Effiziente Verwaltung und Analyse von Leckortungsinfrastruktur in der Gutermann Cloud

Mit der intuitiven Benutzeroberfläche der Gutermann Cloud können Kunden die Leckortungsinfrastruktur einfach verwalten und Leckalarme analysieren. Die Cloud AI basiert auf einer umfangreichen Datenbank von validierten Trainingsdatenpunkten und verbessert die Vorhersage von Lecks zuverlässig.

ZONESCAN AI: Das voll kompatible Nachfolgemodell von ZONESCAN NB-IoT

Der ZONESCAN AI ist das neueste Modell von Gutermann und der Nachfolger des erfolgreichen ZONESCAN NB-IoT. Innerhalb von weniger als vier Jahren wurde weltweit eine beeindruckende Anzahl von über 50.000 Loggern installiert. Dies zeigt das Engagement von Gutermann, langfristige und zuverlässige Lösungen für die sich wandelnden Anforderungen der Wasserindustrie bereitzustellen.

Einfache Installation und Wartung: Der ZONESCAN AI Logger macht es möglich

Mit dem ZONESCAN AI Logger wird die Installation eines Leckgeräuschloggers dank der zugehörigen Android-App ZONESCAN INSTALL zum Kinderspiel. Die App führt die Benutzer Schritt für Schritt durch den Aktivierungsprozess, die Netzwerkregistrierung, die Standortzuweisung und die Programmierung der Geräuschaufzeichnung. Die Wartung und Überwachung der Geräteintegrität wird durch innovative Funktionen wie vor Ort austauschbare Batterien, integrierte 3D-Bewegungssensoren sowie Feuchtigkeits- und Temperaturüberwachung erleichtert. Der Logger setzt somit neue Maßstäbe in Sachen Benutzerfreundlichkeit und Bedienkomfort.

Zuverlässige Datenübertragung und lange Batterielebensdauer mit ZONESCAN AI

Durch die Verwendung der Narrowband Internet of Things (NB-IoT)-Technologie ermöglicht der ZONESCAN AI Logger eine nahtlose Übertragung von Daten aus dem Inneren der Kammer direkt in die Cloud. Mit einer beeindruckenden Batterielebensdauer von über 5 Jahren und einer hohen Leserate übertrifft das Gerät andere IoT-Geräte bei geringen Kommunikationskosten.

Gutermann AG präsentiert ZONESCAN AI Logger auf der IFAT 2024

Auf der IFAT 2024, die vom 13. bis 17. Mai in der Messe München stattfindet, können Besucher den ZONESCAN AI Logger in Aktion erleben. An unserem Stand in Halle C1, Stand 426, haben Interessierte die Möglichkeit, mehr über die revolutionären Möglichkeiten des Loggers zur Lecksuche von unseren Experten zu erfahren. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um sich über die neuesten Entwicklungen in der Wasserindustrie zu informieren.

Der ZONESCAN AI Logger revolutioniert die Überwachung der Wasserinfrastruktur durch seine herausragende Leckortung und verbesserte Leckerkennung. Dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und innovativen Funktionen gestaltet sich die Installation, Wartung und Überwachung des Loggers äußerst einfach und effizient. Die nahtlose Datenübertragung und die lange Batterielebensdauer stellen sicher, dass der ZONESCAN AI Logger eine zuverlässige Lösung für die Wasserindustrie ist.

Für weitere Informationen über den ZONESCAN AI Logger und seine bahnbrechenden Funktionen zur präzisen Leckortung und verbesserten Leckerkennung besuchen Sie bitte die Website www.gutermann-water.com. Dort finden Sie detaillierte Informationen über die benutzerfreundliche Oberfläche der Gutermann Cloud, Cloud AI und innovative Funktionen, die die Installation, Wartung und Überwachung des Loggers vereinfachen. Bei Fragen können Sie sich auch direkt an Bernhard Doll, CCO der Gutermann AG, wenden.