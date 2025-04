Neue Version der TBK-Software ermöglicht präzisere Berechnungen und Optimierung

Die neueste Version der TBK-Software von GWJ Technology GmbH ist eine leistungsstarke Desktop-Berechnungslösung, die es Software-Enthusiasten ermöglicht, Zahnräder, Wellen, Lager, Schrauben, Welle-Nabe-Verbindungen und andere Maschinenelemente präzise auszulegen, nachzurechnen und zu optimieren. Seit über vier Jahrzehnten wird die TBK-Software weltweit in verschiedenen Branchen eingesetzt, von der Feinwerktechnik bis zum Schwermaschinenbau. Mit dieser Software können Benutzer die Effizienz ihrer Konstruktionen verbessern und hochwertige Produkte entwickeln.



Neue Version der TBK-Software optimiert Eingabemöglichkeiten für Verzahnungsmodulen

Die neue Version der TBK-Software enthält umfangreiche Verbesserungen und Anpassungen. Besonders bemerkenswert sind die überarbeiteten Eingabemöglichkeiten für Profil- und Breitenmodifikationen in verschiedenen Verzahnungsmodulen. Diese Anpassungen helfen, mögliche Eingabefehler zu vermeiden und ermöglichen automatische Berechnungen von Einzelwerten. Ein praktisches Beispiel ist die Eingabe des Durchmessers für den Anfang oder das Ende des Übergangsradius bei einer linearen Kopfrücknahme mit Übergangsradius. Der zweite Wert wird dann automatisch berechnet, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Neue Funktionen und Verbesserungen in der TBK-Software

Die neue Version der TBK-Software erweitert die Möglichkeiten bei der Auslegung von Einzelrädern für Innenverzahnungen. Durch die Möglichkeit, virtuelle Gegenräder vorzugeben, können nun die Eingriffsstrecke und die Länge der Rücknahme berechnet werden. Zudem bietet die Software die Möglichkeit, Lastkollektive in den Modulen „Stirnradpaar“ und „Kegelrad“ zu berechnen und Punktdaten in der Zahnformberechnung zu iterieren. Diese neuen Funktionen ermöglichen eine noch präzisere Berechnung und Optimierung von Maschinenelementen.

Vereinfachte Dateneingabe und erweiterter Eingriffswinkel für Einzelstirnräder und Zahnwellenverbindungen

Die aktualisierte TBK-Software-Version bietet eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit bei der Dateneingabe. Insbesondere ermöglicht sie nun die Definition eines Eingriffswinkels von bis zu einem Grad für außenverzahnte Einzelstirnräder und Zahnwellenverbindungen, im Vergleich zu bisherigen 5 Grad. Darüber hinaus können Zahnwellenverbindungen mit Schrägungswinkeln von bis zu 89 Grad berechnet und als detaillierte 3D-Modelle erstellt werden.

Neue Version der TBK-Software mit verbesserten 3D-CAD-PlugIns für SOLIDWORKS, Autodesk Inventor und Solid Edge

Die neueste Version der TBK-Software enthält verbesserte 3D-CAD-PlugIns, die mit den aktuellen Versionen von SOLIDWORKS, Autodesk Inventor und Solid Edge kompatibel sind. Besonders hervorzuheben ist die erweiterte Funktionalität zur Erzeugung der Herstelldatentabelle aus einer ausgewählten Zeichnungsansicht in SOLIDWORKS. Diese Funktion wurde auch in Autodesk Inventor integriert, um eine nahtlose Verbindung zwischen der Zeichnungserstellung und der Herstellung von Bauteilen zu gewährleisten. Die verbesserten 3D-CAD-PlugIns bieten den Benutzern eine noch effizientere und reibungslosere Arbeitsweise in ihrer CAD-Software.

TBK-Software von GWJ Technology: Neue Version mit verbesserten Funktionen

